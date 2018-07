Offiziell bestätigt: Boateng wechselt nach Italien

Nächster Abgang bei Eintracht Frankfurt: Kevin-Prince Boateng verlässt den DFB-Pokal-Sieger und wechselt nach Italien. Die Gründe für den Wechsel sind eher persönlicher, denn sportlicher Natur.

Frankfurt - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss in Zukunft auf Kevin-Prince Boateng verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. „Sportvorstand Fredi Bobic kam heute dem Wunsch von Kevin-Prince Boateng nach, seinen Vertrag aufzulösen“, teilte der Club mit.

Boateng war vor einem Jahr trotz eines laufenden Vertrages ablösefrei vom damaligen spanischen Erstligisten Las Palmas an den Main gewechselt und entwickelte sich zum Leistungsträger. Nun geht es für den ehemaligen Ghana-Nationalspieler nach Italien weiter. Die Kleinstadt Sassuolo liegt gut zweieinhalb Stunden entfernt von Mailand, dem Lebensmittelpunkt von Boateng. Dort leben seine Ehefrau und sein Sohn. Sassuolo Calcio belegte in der vergangenen Saison Platz elf in der Serie A.

Mit dem Transfer geht der personelle Umbruch beim hessischen Erstligisten weiter. Zuvor standen schon die Abgänge von bisherigen Stammspielern wie Torwart Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Omar Mascarell (Schalke 04) fest. Offen ist, ob der kroatische Angreifer Ante Rebic von der Eintracht zu halten ist.

Auch spannend: WM 2018 im Live-Ticker: Nach Hetze gegen Claudia Neumann - Polizei ermittelt

dpa