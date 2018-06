Alles andere als weltmeisterlich: So vergeigte Deutschland den WM-Auftakt

Au Backe. Ernüchterung pur. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einer peinlichen 0:1-Pleite gegen Mexiko in die WM. Unser Schnellcheck.

Titelverteidiger Deutschland hat das Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland 0:1 gegen Mexiko verloren. Dabei ließ die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw fast alles vermissen, was sie vor vier Jahren noch zum Titel getrieben hat.

Wie war also der Auftakt des Weltmeisters?

Mit einem Wort: enttäuschend. Vor allem die ersten 45 Minuten waren extrem peinlich. Irgendwie erweckte die Mannschaft den Eindruck, als habe sie ein unbedeutendes Testspiel zu absolvieren. Träge, sorglos, ohne Ideen und hochgradig unkonzentriert – so präsentierte sich die Nationalelf. 31 Fehlpässe spuckte die Statistik zur Halbzeit aus.

Immer wieder drangen die giftigen Mexikaner blitzschnell über die rechte deutsche Abwehrseite in den Strafraum ein. Immer wieder musste Manuel Neuer entschärfen. In der 35. Minute war der deutsche Kapitän aber machtlos, als Hirving Lozano einen der typischen mexikanischen Gegenstöße zum 1:0 für den Außenseiter abschloss. Die Fehlerkette zuvor dient als Paradebeispiel für das Spiel der DFB-Elf. In der Vorwärtsbewegung verliert Sami Khedira den Ball, Mats Hummels rutscht aus, und Lozano hat nach einem Pass von Chicharito unendlich viel Platz, weil sich Joshua Kimmich noch vorn befindet.

Wachte die DFB-Elf denn irgendwann auf?

Ab Mitte der zweiten Hälfte ging zumindest ein kleiner Ruck durchs Team. Dazu trug vor allem der in der 60. Minute eingewechselte Marco Reus bei. Zu den Aktivposten gehörte zudem Julian Draxler. Außerdem hinterließ Julian Brandt in den wenigen Minuten seiner Spielzeit einen guten Eindruck. Der Leverkusener hatte Pech, als sein Schuss nur an den Pfosten klatschte (89.). Weitere Lichtblicke gab es nicht.

Was war außerdem besorgniserregend?

Auffällig war ein gewisses arrogantes Verhalten. Das zeigte sich in zwei Szenen in der ersten Halbzeit ganz deutlich: Zunächst schnappte sich Toni Kroos nach einem Rempler den Ball – im Glauben, er würde einen Freistoß bekommen. Der Schiedsrichter pfiff auch – allerdings das Handspiel von Toni Kroos. Wenig später beging Jerome Boateng einen falschen Einwurf. Das war wahrlich nicht weltmeisterlich. Auch in der zweiten Halbzeit ließ sich an Kleinigkeiten erkennen, dass sich die deutsche Mannschaft nicht auf das Wesentliche konzentriert. Der äußerst schwache Thomas Müller sah kurz vor Schluss zu Recht die Gelbe Karte – und diskutierte anschließend mit dem Schiedsrichter.

Was macht jetzt eigentlich noch Hoffnung?

Erinnern wir uns kurz an Ex-Nationalspieler Per Mertesacker. Der sagte, dass eine Mannschaft in solch einem Turnier ein schlechtes Spiel brauchen würde, um wachgerüttelt zu werden. Nun ja, das hat das DFB-Team damit erledigt.

Gab es Pfiffe gegen Mesut Özil?

Özils und Ilkay Gündogans Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan – das war das beherrschende Thema vor der WM. Und nun? Eher eine Randnotiz, zumal sich nicht sagen lässt, ob es in Moskau erneut Pfiffe deutscher Zuschauer gegen Özil gab. Das hatte einen einfachen Grund: Die mexikanischen Fans waren in der Überzahl, und sie pfiffen ganz gern mal, wenn ein Deutscher am Ball war. Die Pfiffe trafen aber nicht nur Özil, der anders als Gündogan mitwirkte.

ziehe jetzt meine fussballschuhe an und flieg rueber. sorry, geht nicht anders. @DFB_Team #germex — joko winterscheidt (@officiallyjoko) 17. Juni 2018

Und wie schlug sich Marvin Plattenhardt auf der linken Abwehrseite?

Der Berliner kam überraschend zu seinem WM-Debüt, weil sich Jonas Hector wegen eines grippalen Infekts abmelden musste. Den Mexikanern schien das relativ wurscht zu sein. Die hatten schnell die rechte deutsche Seite als Schwachstelle ausgemacht. Offensiv hielt sich Plattenhardt vornehm zurück – wurde vom Rest aber auch nicht sonderlich eingebunden. Immerhin: Hinten ohne große Fehler.

Wie war die Live-Übertragung im ZDF?

An Oliver Schmidt hat es nicht gelegen. Der Kommentator analysierte sehr treffend. Nach einer knappen halben Stunde stellte er fest, dass sich der Weltmeister ins Turnier reinwackelt. Besser geht’s nicht. Den Brüller lieferte Oliver Welke vor der Partie. Zu der Erkenntnis, dass die deutschen Torhüter zusammenarbeiten und miteinander reden, sagte der Moderator zu Experte Oliver Kahn: „Das hätte es zu deiner Zeit nicht gegeben.“

So viel Witz hätten wir uns von der deutschen Mannschaft auch auf dem Rasen gewünscht. Zumal die Fifa mit einer lustigen Panne aufwartete: Zu Beginn wurde der Spielstand 3:0 für Deutschland eingeblendet. Nun ja, davon war die Nationalelf weit entfernt.