Kahn verteidigt Kaderplanung des FC Bayern und bestätigt Stürmer-Suche

Von: Sascha Mehr

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City hat Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn die Kaderplanung verteidigt.

München - Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, stand vor dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen Manchester City Rede und Antwort am DAZN-Mikro. „Das sehe ich nicht so. Natürlich haben wir eine schwierige sportliche Phase. Wir hatten uns alle gewünscht, dass wir im DFB-Pokal weiterkommen und auch im Hinspiel in Manchester ein besseres Ergebnis erzielen. Wenn wir keine drei Titel holen, herrscht Unruhe, damit müssen wir umgehen“, antwortete er auf die Frage, ob das Image des FC Bayern München angekratzt sei.

FC Bayern München: Kahn bestätigt Stürmersuche

DAZN-Reporterin Laura Wontorra bohrte weiter nach und wollte wissen, ob es Fehler bei der Kaderplanung gegeben habe, gerade was den Sturm angeht. „Ich glaube nicht, dass wir es verpasst haben, einen Mittelstürmer zu holen. Nach dem Lewandowski-Abgang haben wir uns umgeschaut. Es gibt aber einfacheres, als einen Top-Stürmer zu bekommen. Vor allem in welchem Preissegment es anfängt, ist eine ganz spezielle Frage“, so Kahn.

„Nichtsdestotrotz hat Choupo-Moting das sehr gut gemacht, in einigen Spielen war er jedoch nicht dabei, weil er verletzt war. Er ist trotzdem eine große Überraschung“, lobt der Bayern-Vorstandsvorsitzende den Ersatz von Lewandowski, der in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspieltreffer kommt.

Choupo-Moting ist aber bereits 34 Jahre alt und befindet sich im Herbst seiner Karriere. Zuletzt fiel der Nationalspieler Kameruns öfters verletzt aus, was in diesem für Profifußballer fortgeschrittenem Alter keine Seltenheit ist. Der FC Bayern München plant offenbar einen neuen Angreifer zu verpflichten für die neue Saison, wie Oliver Kahn bestätigte: „Wir halten die Augen offen.“

FC Bayern München: Kahn verteidigt Kaderplanung

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um potenzielle neue Angreifer. Namen wie Victor Osimhen von der SSC Neapel und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt fielen häufig, aber auch Wunschspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur ist weiterhin ein heißer Kandidat für einen Wechsel an die Säbener Straße.

Generell verteidigt er aber die Kaderplanung des FC Bayern für die laufende Saison und glaubt nicht, dass sich dieser in der nächsten Spielzeit grundlegend verändern wird. „Man fragt sich ständig, was unser aktueller Kader leistet und wir wir uns verstärken können. Es gibt einige Stellschrauben, an denen Thomas Tuchel arbeitet. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so viele Fragen gibt, was den Kader angelangt“, sagte Kahn dem Streamingdienst. (smr)