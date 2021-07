Olympia 2021: Deutschland spielt ohne DFB-Logo - schwarze Trikots lassen Fans verzweifeln

Kein Adler auf der Brust bei Olympia

+ © Kiichiro Sato/dpa Deutschlands Fußballer treten bei Olympia ohne das DFB-Logo auf den Trikots an - stattdessen prangt auf der Brust ein großes „D“. © Kiichiro Sato/dpa

Beim Olympia-Auftakt der deutschen Fußballer fragen sich viele Fans: Wo ist das DFB-Logo? Auch die schwarzen Trikots sorgen für Verwirrung.

Yokohama - Die deutsche Mannschaft* ist bei Olympia* mit einer Niederlage ins Fußballturnier in Japan gestartet. Die 2:4-Pleite im Auftaktspiel gegen Brasilien einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier* ließ ganz unterschiedliche Erinnerungen wach werden. An selber Stelle in Yokohama verlor die DFB-Elf gegen die Seleção mit 0:2 das WM-Finale 2002. Im Olympia-Finale in Rio 2016 gab es gegen Neymar & Co. eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen.

Auf der anderen Seite feierte Deutschland mit dem legendären 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014 einen Meilenstein auf dem Weg zum Titel. Nach dem 0:3 nach einer halben Stunde durch Dreierpacker Richarlison beim Olympia-Auftakt musste man aber zwischenzeitlich Angst haben, dass das deutsche Team diesmal unter die Räder gerät.

Neben dem deutschen Spiel sorgten allerdings die Trikots für die größten Fragezeichen bei den Fans. Warum läuft die Kuntz-Elf ohne DFB-Adler auf? Eine Trikot-Panne sorgte für zusätzliches Stirnrunzeln.

Olympia 2021: Deutschland spielt ohne DFB-Logo - stattdessen ziert ein Buchstabe das Trikot

Die deutsche Mannschaft trat gegen die in traditionell in Gelb gekleideten Brasilianer in schwarzen Trikots an. Auf der Brust strahlt ein weißes „D“, darunter die fünf olympischen Ringe und darüber der Schriftzug „Team“. Merkwürdig: Normalerweise tritt Deutschland bei Welt- und Europameisterschaften wie zuletzt bei der EM 2021 mit dem DFB-Logo auf der Brust auf. Mit den vier Sternen für die errungenen WM-Titel fehlt ein weiteres Detail. Warum läuft die Mannschaft bei Olympia nicht in den DFB-Trikots auf?

Die Antwort ist einfach und schnell erklärt: Die Fußballmannschaft gehört wie alle anderen Olympioniken zum deutschen Olympiateam. Das sogenannte Team D tritt geschlossen für Deutschland an und wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund nominiert. „Bei olympischen Spielen ist entweder ein nationales Hoheitszeichen oder das Logo des Nationalen Olympischen Komitees zugelassen“, erklärt DOSB-Sprecherin Ulrike Spitz. Zudem darf ein kleines Ausrüster-Logo bis zu zehn Zentimetern auf der Sportbekleidung angebracht werden. Auffällig war zudem, dass die Trikots klassisch von Nummer eins bis 18 durchnummeriert sind.

Olympia 2021: Schwarze Trikots verwirren Fans am TV

Dem aufmerksamen Fußballfan am TV-Bildschirm sprang noch ein weiteres Kuriosum ins Auge. Die deutsche Mannschaft lief in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in der Heimat mit Trauerflor auf. Eine schöne Geste, die Anerkennung verdient. An den schwarzen Trikots war von den Armbinden leider nur noch wenig bis gar nichts zu sehen. „Schwarze Armbinden auf schwarzen Trikot verlieren etwas an Effekt“, schreibt beispielsweise ein Fan auf Twitter. „Ich dachte die spielen nur mit Trauerflor und nicht im Trauertrikot?“, übt sich ein weiterer User in Ironie. Am Sonntag (13.30 Uhr) wartet für Team D schon die nächste Partie gegen Saudi-Arabien*, dann womöglich wieder im weißen Heimtrikot. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA