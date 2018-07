Hitzfeld und Magath: Lahm wäre der Richtige für den Neuaufbau beim DFB-Team

Geht es nach Ottmar Hitzfeld und Felix Magath, dann würde Philipp Lahm, Ex-Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft, beim Neuaufbau bei DFB mitwirken.

München - Ottmar Hitzfeld und Felix Magath trauen ihrem früheren Spieler Philipp Lahm zu, beim Neuaufbau der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine tragende Rolle einzunehmen. "Philipp war immer ein Perfektionist, der an die Leistungsgrenze gegangen ist und ein Vorbild innerhalb der Mannschaft war. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Kompetenz könnte er weiterhelfen", sagte Hitzfeld (69) bei Sport1.

Magath (64) ergänzte dort: "Er hat genügend Erfahrung im Fußball gesammelt. Nicht nur der Bundesliga, sondern auch der Nationalmannschaft würde ein Philipp Lahm daher gut tun."

Der Weltmeister-Kapitän von 2014 sei jemand, "der nicht nur Fußball gesehen hat, sondern Fußball auch auf höchstem Niveau gespielt hat", betonte Magath: "Ich glaube, das wäre insgesamt für den deutschen Fußball nur hilfreich."

Lahm (34) hatte sich in den vergangenen Tagen mit Kritik am Führungsstil von Bundestrainer Joachim Löw für höhere Aufgaben empfohlen. "Das kann man definitiv so sehen", sagte er der ARD auf die Frage, ob er einen Posten im Deutschen Fußball-Bund (DFB) anstrebe. Derzeit ist der frühere Profi für den Verband als Botschafter der EM-Bewerbung 2024 tätig.

SID