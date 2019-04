Paderborn gegen den HSV: Ein Skandal und seine Folgen

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, lautet eine fußballerische Weisheit. Vor 15 Jahren war diese Floskel besonders oft zu hören – allerdings sorgte sie nicht wirklich für Erheiterung.

Am 21. August 2004 warf der SC Paderborn durch einen 4:2-Sieg den favorisierten Erstligisten Hamburger SV aus dem DFB-Pokal. Wie später herauskam, hatte der Schiedsrichter Robert Hoyzer den Ausgang der Begegnung manipuliert. Zwei umstrittene Elfmeter gegen den HSV, dazu eine Rote Karte für Emile Mpenza – die Gäste aus der Hansestadt verloren nach 2:0-Führung und kamen sich vor wie in einem schlechten Film.

Heute gibt es eine Neuauflage dieses Duells. Im Pokal-Viertelfinale erwarten die Ostwestfalen ab 18.30 Uhr (Sky) in der Benteler-Arena den Zweitliga-Klassenkameraden. Wir blicken zurück – das wurde aus den Beteiligten von damals:

SC Paderborn

Der Höhepunkt: Der 11. Mai 2014 ging in die Geschichte der Paderborner ein. An jenem Tag schaffte der Klub erstmals den Aufstieg in die 1. Bundesliga: Mit einem 2:1 gegen den VfR Aalen machte die Mannschaft um den mittlerweile beim KSV Hessen unter Vertrag stehenden Stürmer Mahir Saglik den entscheidenden Schritt. Auch Alban Meha, der im Sommer zum KSV wechselt, stand in der Paderborner Startelf. Der Tiefpunkt: Am Ende der Spielzeit 2016/17 sah es für Paderborn ganz düster aus. Der Abstieg in die Regionalliga war nicht mehr abzuwenden. Der Tabellendrittletzte blieb nur wegen des Zwangsabstiegs von 1860 München in der 3. Liga.

Hamburger SV

Der Höhepunkt:In der Saison 2007/08 ließ der HSV noch einmal im Uefa-Cup aufhorchen. Das Team setzte sich ungeschlagen in der Gruppenphase durch, warf im Sechzehntelfinale den FC Zürich raus und scheiterte erst in der Runde der letzten 16 am Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen – nur aufgrund der Auswärtstorregelung. Im Hinspiel hatte Leverkusen zu Hause 1:0 gewonnen, das Rückspiel endete mit einem 3:2 der Norddeutschen. Besonders bitter: Das 1:0 der Leverkusener in Hamburg schoss der ehemalige HSV-Stürmer Sergej Barbarez, der noch beim Pokal-Aus 2004 die Raute auf der Brust hatte. Der Tiefpunkt: Da muss man nicht lange überlegen. Im Frühling 2018 musste der Bundesliga-Dino erstmals den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Nachdem der HSV in den vorangegangenen Jahren – teilweise erst über die Relegation – den Ligaverbleib noch gesichert hatte, beendete der Traditionsklub die vergangene Spielzeit auf dem letzten Platz. Christian Titz, mit dem die Hanseaten in die 2. Bundesliga abgestiegen waren, wurde inzwischen durch Hannes Wolf abgelöst.

Robert Hoyzer

Der Tiefpunkt: Bei Robert Hoyzer müssen wir andersherum beginnen. Der Schiedsrichter der Partie 2004 wurde im Zuge des Wettskandals ein Jahr später vom DFB lebenslang gesperrt. 2006 wurde er zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Nach 14 Monaten wurde Hoyzer wegen guter Führung aus dem Berliner Gefängnis Hakenfelde entlassen. Der DFB verständigte sich mit dem heute 39-Jährigen auf einen Vergleich. In einem Zeitraum von 15 Jahren muss er 126 000 Euro Schadenersatz zahlen. Durch seinen Wettbetrug hatte er rund 67 000 Euro verdient.

Der Wendepunkt: Danach von einem Höhepunkt bei Hoyzer zu sprechen, wäre übertrieben. Im April 2011 akzeptierte der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger Hoyzers Gnadengesuch. Er durfte wieder als Amateur Fußball spielen, pfeifen aber nicht. Später wurde er sportlicher Leiter beim SSC Teutonia, dann technischer Direktor beim Berliner AK. Mittlerweile arbeitet Hoyzer nicht mehr für einen Fußball-Klub.