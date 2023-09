Nach Eintracht-Streik: Kolo Muani macht martialische Kampfansage bei PSG

Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt nach seinem Streik verlassen. Bei seinem neuen Klub Paris Saint-Germain stellt er sich mit martialischen Worten vor.

Frankfurt/Paris – Ein Jahr lang hat Randal Kolo Muani die Fans von Eintracht Frankfurt verzückt. Der französische Angreifer eroberte die Herzen der Hessen im Sturm, war mit 15 Toren und 14 Vorlagen der Topscorer der vergangenen Bundesliga-Saison. Durch seinen erzwungenen Wechsel zu Paris Saint-Germain verwandelte sich die Liebe jedoch in pure Wut. Jetzt schickt sich Kolo Muani an, in seiner Heimat neue Herzen zu gewinnen und ist dafür bereit – ähnlich wie in Frankfurt – bis ans Äußerste zu gehen.

„Bin bereit, für dieses Trikot zu sterben“: Ex-Eintracht-Star Kolo Muani stellt sich in Paris vor

„Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich werde bereit sein, für dieses Trikot zu sterben“, sagte Randal Kolo Muani in einem Interview mit dem clubeigenen PSG TV und meldete sich mit martialischen Worten zum Dienst. Für Eintracht Frankfurt war er dazu offensichtlich nicht mehr bereit. Was wohl die SGE-Fans von dieser Kampfansage halten, nachdem ihr einstiger Held sie plötzlich im Stich gelassen hatte?

Kolo Muani war in der vergangenen Woche kurz vor der Schließung des Transferfensters für eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro nach Paris gewechselt, der 24-Jährige hatte den Transfer mit einem Trainingsstreik forciert. Die Frankfurter Fans ließen ihrer Wut im Stadion freien Lauf und hatten den Angreifer auf einem Transparent als „Kohle Muani“ bezeichnet.

Ex-Eintracht-Star Kolo Muani würde für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain „sterben“. © Frank Hoermann/Imago

Ex-Eintracht-Star Kolo Muani macht Kampfansage bei neuem Klub – vereint mit Mbappé

„Paris ist meine Heimatstadt, schon als Kind war ich PSG-Fan. Deshalb habe ich alles dafür getan, um hierherzukommen“, sagte Kolo Muani, der selbst vor einem Trainingsstreik in Frankfurt nicht zurückschreckte, um sein Ziel zu erreichen. „Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Club, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen. Ich weiß, dass der Klub Trophäen gewinnen will. Ich bin bereit, meinen Teamkollegen dabei, so gut ich kann, zu helfen.“

„Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen und in dem Trikot zu spielen“, sagte Kolo Muani, der wie PSG-Supgerstar Kylian Mbappé aus Bondy, im Osten von Paris, kommt. Die beiden Stürmer sind bereits seit Jugendtagen eng befreundet und bilden auch in der französischen Nationalmannschaft, die am kommenden Dienstag auf Deutschland trifft, ein Duo.

Eintracht Frankfurt sucht Kolo-Muani-Nachfolger

Die SGE muss sich nun nach einem neuen Angreifer umsehen, bis zur Schließung des Transferfensters war auf die Schnelle jedoch kein neuer Stürmer zu finden. Trotzdem kann Eintracht Frankfurt auf der Suche nach dem Kolo-Muani-Nachfolger noch Transfers tätigen. (ck)