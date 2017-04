Paris mit Draxler im französischen Pokal-Finale

Paris (dpa) - Mit Torschütze Julian Draxler hat Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain das Finale um den französischen Pokal erreicht. Der deutsche Weltmeister erzieltebeim 5:0 (2:0)-Halbfinalsieg über die AS Monaco nach 26 Minuten den Führungstreffer.

Außerdem trafen Edinson Cavani (31.), Blaise Matuidi (52.) und Marquinhos (90.) sowie Monacos Safwan Mbaé (50.) per Eigentor. Im Finale am 27. Mai im Stade de France trifft Paris Saint-Germain nun auf Angers, das sich am Vortag zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte für das Endspiel qualifiziert hatte.