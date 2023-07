Paris Saint-Germain stellt Mbappé in kuriosem Briefwechsel ein Ultimatum

Von: Jannek Ringen

Teilen

Es könnte eine der zähsten Wechselgeschichten in der Welt des Fußballs werden. Wie sieht die Zukunft von Kylian Mbappé bei PSG aus?

Paris – Obwohl Paris Saint-Germain derzeit sehr umsichtig auf dem Transfermarkt agiert, kommt der Club nicht zu Ruhe. Der Grund dafür ist Kylian Mbappé und seine Vertragssituation. Derzeit kann niemand einschätzen, ob der französische Nationalspieler auch in der nächsten Saison für die Hauptstädter auflaufen wird. Der Club setzt jetzt ein Ultimatum.

Kylian Mbappé Geboren: 20. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Paris bisherige Vereine: AS Monaco, Paris Saint-Germain Marktwert: 180 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Die Situation um PSG-Star Mbappé

Der Vertrag von Mbappé bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer 2024 aus und er besitzt eine Klausel, um diesen um ein Jahr zu verlängern. Mitte Juni hatte er einen Brief an die Verantwortlichen des Clubs geschickt, in dem der 24-Jährige erklärte, dass er diese Option nicht nutzen würde. Bereits im Sommer 2022 habe er dem Club seine Entscheidung mitgeteilt.

Nur kurze Zeit später dementierte er auf Social Media alle Wechselgerüchte und beteuerte, dass er über den Sommer hinaus in Paris bleiben will. Die Situation um den Superstar wurde dementsprechend immer unübersichtlicher, was den französischen Meister zu besonderen Mitteln greifen lässt.

PSG und Kylian Mbappe vor der Entscheidung: Verkaufen oder verlängern? © IMAGO / ABACAPRESS; IMAGO / PRiME Media Images

PSG vor Entscheidung um Mbappé: Verkauf oder Verlängerung

PSG reagierte mit einem dreiseitigen Brief an den Angreifer auf die Gerüchte. In dem Schreiben heißt es, dass der Club durch das Bekanntwerden von Mbappés Brief „enormen Schäden“ davon getragen hätte. „Wir können nicht einen der besten Spieler der Welt umsonst gehen lassen“, sagte Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Der Club forderte Mbappé und seine Berater auf, ein Treffen zu organisieren, bei dem über die bestmögliche Option für beide Parteien beraten werden soll. Der Club möchte eine „Lähmung des Vereins“ vermeiden und setzt dem Offensivspieler deshalb ein Ultimatum.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Was passiert mit Mbappé? Deadline von PSG

Für PSG ist klar, dass man Mbappé angesichts seines enorm hohen sportlichen sowie wirtschaftlichen Werts nicht ablösefrei ziehen lassen will. Bis zum 31.07. soll der französische Nationalspieler eine Entscheidung treffen. Für den Club gibt es nur zwei Optionen: Verlängern oder Verkaufen!

Durch einen Verkauf könnte sich Paris Saint-Germain wirtschaftliche Probleme ersparen. Besonderes Interesse zeigt Real Madrid immer wieder an ihm, allerdings haben die Königlichen mit Jude Bellingham bereits einen Transfer von über 100 Millionen Euro getätigt. Zudem hat Mbappé bekräftigt, dass er in der kommenden Saison für PSG spielen möchte. Die Saga um den Superstar ist noch lange nicht vorbei.