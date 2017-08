Neymar an allen Toren beteiligt: Paris Saint-Germain schlägt Saint-Étienne

Ligue 1

+ © Kamil Zihnioglu Edinson Cavani (l) und Neymar feiern das 1:0 gegen Saint Etienne. Die Pariser holen am vierten Spieltag den vierten Sieg. © Kamil Zihnioglu

Paris - Paris Saint-Germain mit dem brasilianischen Superstar Neymar hat am vierten Spieltag der französischen Meisterschaft zum vierten Mal gewonnen. Der Tabellenführer aus Paris schlug AS Saint-Étienne am Freitag mit 3:0 (1:0).