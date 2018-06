Peinliche WM-Generalprobe: DFB-Elf spielt nur 2:1 gegen Saudi-Arabien

Kassel. Auweia. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in ihrem letzten Test vor der WM nur 2:1 gegen Saudi-Arabien und enttäuscht in weiten Teilen. Unser Schnellcheck.

Die gute Nachricht zuerst: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach fünf sieglosen Spielen mal wieder gewonnen. Allerdings gegen Saudi-Arabien. 2:1 (2:0) im letzten Test vor der Weltmeisterschaft. Na ja, das war eine eher peinliche Generalprobe. Unser Schnellcheck:

Erst mal vorweg: Sorgte Joachim Löw für eine Überraschung in der Startelf?

Dass Jerome Boateng nach sechs Wochen Wettkampfpause von Beginn an auf dem Platz stand, war nicht unbedingt zu erwarten. Doch der Bundestrainer wählte seine Startelf mit sieben Weltmeistern unter dem Motto: keine Experimente. Gut möglich, dass der Titelverteidiger zum WM-Auftakt gegen Mexiko mit der Aufstellung von Leverkusen beginnt – nur Mesut Özil, der gegen die Saudis angeschlagen fehlte, könnte am 17. Juni noch dabei sein.

Wie lief die Generalprobe gegen Saudi-Arabien?

Ging so. Auf der einen Seite zeigte die DFB-Elf zu Beginn herrliche Kombinationen – daraus resultierte die 1:0-Führung durch Timo Werner (8. Minute): Toller Diagonalpass von Joshua Kimmich, Ablage von Marco Reus, und Leipzigs Stürmer drückt den Ball unter die Latte. Auch das 2:0 (43.) durch ein Eigentor von Omar Hawsawi war die Folge eines blitzsauber vorgetragenen Angriffs.

Aber: Auf der anderen Seite agierte der Weltmeister zu sorglos und ging schludrig mit dem Ballbesitz um. Und im zweiten Abschnitt? 30 210 Zuschauer in der Bay-Arena bekamen dürftigen Sport geboten. Womöglich lag es an den Auswechslungen – irgendwie war die Luft raus. Grottenschlecht. Und dann erzielt Taisir Al-Jassim kurz vor Schluss sogar den 1:2-Anschluss (85.). Der eingewechselte Marc-André ter Stegen hatte unmittelbar davor einen Elfmeter von Al-Sahlawi pariert.

Geht das Ergebnis denn in Ordnung?

Saudi-Arabien verkaufte sich gut und hat sich den Anschlusstreffer verdient. Vor allem weil die Gastgeber in den zweiten 45 Minuten enttäuschten. Und die deutschen Fans können nur beten: Hoffentlich war dieses Spiel kein Fingerzeig für die WM.

Wer sorgte für die Szene des Abends?

Der Kapitän höchstpersönlich. In der 19. Minute nahm Manuel Neuer den Ball mit dem Fuß an, hielt ihn hoch und schlug ihn dann volley nach vorn. Szenenapplaus. Und ein Hinweis an jene, die befürchten, der Torwart hätte während seiner langen Verletzungspause an fußballerischen Fähigkeiten eingebüßt. Wenigstens ein Lichtblick.

Hat sich jemand den Titel Mann des Abends verdient?

Timo Werner wäre ein Kandidat. Ein Tor erzielt, eines vorbereitet. Passt. Der 22-Jährige dürfte einen Stammplatz in der Spitze sicher haben. Auch Marco Reus lieferte eine positive Nachricht: Der Pechvogel von einst hat sich nicht verletzt. Das ist doch was.

Gab es einen Aufreger in der Bay-Arena?

Allerdings. Schon vor der Partie. Im Gespräch mit ARD-Moderator Alexander Bommes redete sich Oliver Bierhoff in Rage. So haben wir den Manager der Nationalmannschaft selten erlebt. Bierhoff regte sich darüber auf, dass die Presse immer wieder auf dem Thema Özil-Gündogan-Erdogan herumreite. Alle bekamen ihr Fett weg. Bommes, die Medien an sich. Mein lieber Freund. Übrigens: Als Gündogan für Reus in die Partie kam (57.), gab es Pfiffe.

Wie war denn sonst so die ARD-Übertragung?

Sagen wir es so: Gerd Gottlob hatte schon bessere Tage erwischt. Hier und da leistete sich der Kommentator einen Verhaspler, schilderte holprig und umständlich, und obendrein bezeichnete er Manuel Neuer als WM-Kapitän – war doch Philipp Lahm. Für Gottlob war es eine durchwachsene WM-Generalprobe.