Pelé trifft Mbappe - wenig später liegt er im Krankenhaus

Sorge um Pelé: Nachdem sich die brasilianische Fußball-Legende mit PSG-Star Kylian Mbappé in Paris traf, musste er in ein Krankenhaus geliefert werden.

Paris - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert worden. Dies bestätigte das Umfeld des 78-Jährigen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Demnach litt der 78-Jährige an einem "Infekt" und hatte leichtes Fieber. Die Behandlung im Krankenhaus sei eine "Vorsichtsmaßnahme" vor seinem langen Rückflug nach Brasilien, hieß es. Am Nachmittag war Pelé demnach immer noch im Krankenhaus.

Pelé war zu PR-Zwecken in der französischen Hauptstadt, dabei traf er auch auf den französischen Nationalspieler Kylian Mbappé. Kurz vor der geplanten Rückreise wurde Pelé dann ins Krankenhaus gebracht.



Pelés Gesundheitszustand immer wieder ein Thema

Der Gesundheitszustand des brasilianischen Ausnahme-Fußballers gibt seit einigen Jahren immer wieder Anlass zur Sorge. Bereits im November musste deshalb ein Treffen Mbappés mit seinem Idol abgesagt werden. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 2016 konnte Pelé aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Eröffnungsfeier in Rio de Janeiro teilnehmen, wo er das Olympische Feuer entzünden sollte. Im November 2014 musste er wegen einer schweren Harnwegsinfektion auf die Intensivstation und brauchte eine Dialyse.



AFP