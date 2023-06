Guardiolas Model-Tochter jubelt über Champions-League-Triumph: Botschaft direkt nach Abpfiff

Von: Alexander Kaindl

Manchester City spielte im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Pep Guardiolas Tochter drückte natürlich die Daumen.

Update vom 10. Juni, 23.24 Uhr: Manchester City hat die Champions League gewonnen – sehr zur Freude von Trainer Pep Guardiola und dessen Tochter Maria.

Das Model war im Atatürk-Olympiastadion live dabei, postete unmittelbar nach Abpfiff eine Story – samt nicht ganz jugendfreier Jubel-Botschaft.

Pep Guardiolas Tochter Maria feiert den Champions-League-Sieg. © Screenshot Instagram / Maria Guardiola

Erstmeldung vom 10. Juni, 16.41 Uhr: Istanbul – Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball steht an: Manchester City trifft im Champions-League-Finale heute auf Inter Mailand, das Spektakel von Istanbul startet am Samstagabend um 21 Uhr.

Champions-League-Finale Manchester City Inter Mailand 10. Juni 2023, 21 Uhr Istanbul

Manchester City hat das Chance auf das Triple

City ist dabei der klare Favorit, hat sogar die Chance auf das Triple. Die Mannschaft von Manager Pep Guardiola spielte in den vergangenen Monaten in der Liga wie entfesselt auf, fing den starken FC Arsenal noch ab und wurde am Ende mit fünf Punkten Vorsprung Meister.

Im FA-Cup-Finale setzte man sich gegen Stadtrivale Manchester United mit 2:1 durch – überragender Mann war dabei der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Manchester City gegen Inter Mailand: Champions-League-Finale eine klare Sache?

Die Skyblues haben auf ihrem Weg ins Champions-League-Finale auch den FC Bayern München aus dem Weg geräumt. Gegner Inter Mailand musste sich den Bayern in der Gruppenphase paradoxerweise zwei Mal geschlagen geben, steht jetzt aber dennoch im Endspiel – auch dank einer gehörigen Portion Losglück als Tabellenzweiter.

Die Nerazzurri mussten in der K.o.-Phase der Champions League gegen den FC Porto, Benfica Lissabon und den AC Mailand ran und greifen nun erstmals seit 2010 wieder nach dem Henkelpott. Damals hatte man gegen den FC Bayern gewonnen.

Glücksbringerin im Champions-League-Finale? Guardiolas Model-Tochter drückt die Daumen

Und 2023? City hat die Champions League noch nie gewonnen, hat mit Erling Haaland, Kevin De Bruyne und eben Gündogan aber Spieler im Kader, die aktuell zur absoluten Weltelite zählen. Guardiola selbst vercoachte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder wichtige Spiele, dürfte aus seinen Fehlern aber gelernt haben. Holt er also zum dritten Mal den Henkelpott?

Bei seinem letzten Titel mit dem FC Barcelona (2011) war seine Tochter Maria gerade einmal zehn Jahre alt. Jetzt, zwölf Jahre später, ist sie ein international gefragtes Model und Influencerin. Alleine auf Instagram folgen ihr über 590.000 Fans (Stand: 10. Juni). Und beim Finale wird sie sicher wieder die Daumen drücken.

Der nächste Titel im Hause Guardiola? Vater Pep und Tochter Maria feierten zuletzt schon den Gewinn der Premier League. © Screenshot Instagram / Maria Guardiola

Maria Guardiola datete einst Profi-Fußballer

Jüngst sah man Vater und Tochter im Etihad Stadium über die englische Meisterschaft jubeln, Maria postete auf ihrem Account einige Fotos aus dem Stadion. Kurzzeitig dürfte sie in der Vergangenheit wohl auch bei Liga-Konkurrent Tottenham Hotspur genauer hingeschaut haben – 2021 wurde Maria Guardiola häufig mit Dele Alli gesichtet. Eine ernste Beziehung mit dem ehemaligen Spurs-Star hat sich aber nicht entwickelt.

Möglicherweise begegnet man sich ja im Rahmen des Champions-League-Finals wieder. Guardiolas Tochter postete eine Woche vor dem Finale schon Fotos aus dem Türkei-Urlaub, Alli war zuletzt vom FC Everton an Besiktas Istanbul verliehen. (akl)