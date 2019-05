Agentur vermeldet: Guardiola verlässt ManCity! Neuer Verein soll feststehen

Gibt‘s den absoluten Trainer-Mega-Deal? Angeblich soll City-Coach Guardiola vor einem Engagement bei Juventus Turin stehen. Ein Statement von Pep gab‘s auch schon.

Turin - Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City zum italienischen Rekordchampion Juventus Turin haben trotz eines Dementis des Startrainers neue Nahrung erhalten.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI habe die Alte Dame mit dem ehemaligen Bayern-Coach eine Einigung über einen Vierjahresvertrag erzielt.

Der Kontrakt soll am 4. Juni unterzeichnet werden, der Katalane 24 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Guardiola hatte zuletzt mehrfach betont, dass er bei Manchester City bleiben werde. "Wie oft soll ich es noch sagen? Ich gehe nicht nach Turin, nach Italien", sagte er am vergangenen Freitag.

Pep Guardiola: Wechsel zu Juventus Turin? Ex-FC-Bayern-Coach dementiert

Er sei zufrieden in Manchester, wo er einen Vertrag bis Juni 2021 besitzt. Im Fußball wisse man zwar nie, was passiere, aber er werde auch in der kommenden Saison City-Teammanager sein.

Derweil könnte sich ein anderer Abgang bei den Citizens abzeichnen. So soll der FC Bayern scharf auf City-Star Leroy Sané sein*.

Juventus ist nach der Trennung von Massimiliano Allegri, der auch mit einem Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht wurde*, auf Trainersuche.

Ein Kandidat soll auch Maurizio Sarri vom Europa-League-Finalisten FC Chelsea sein. Laut Gazzetta dello Sport ist Turins Sportdirektor Fabio Paratici bereits nach London geflogen, um mit Sarri zu verhandeln.

Die Gerüchte über den neuen Trainer treiben die Aktie des Klubs an der Mailänder Börse nach oben. Das Papier legte am Donnerstag um 2,2 Prozent auf 1,47 Euro zu.

sid/fs