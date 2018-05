Per Mertesacker: Das ist sein neuer Job

Per Mertesacker verstärkt in der Saison 2018/19 als Experte den Streaming-Dienst DAZN. Hauptberuflich wird er als Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal arbeiten.

Weltmeister Per Mertesacker erweitert den Kreis der prominenten TV-Experten bei Fußball-Übertragungen. Der ehemalige Nationalspieler wird in der kommenden Saison für DAZN arbeiten. Das teilte der Streamingdienst am Mittwoch mit. Das zahlungspflichtige Internetportal zeigt von August an rund 110 Spiele des höchsten europäischen Club-Wettbewerbs.

„Für mich war aber immer klar: Solange ich selbst auf dem Platz stehe, werde ich nicht als TV Experte auftreten“, sagte Mertesacker. Der 33-Jährige hat mit Ablauf der Premier-League-Saison seine Profikarriere bei Arsenal beendet und arbeitet künftig hauptberuflich als Leiter der Nachwuchsakademie des Clubs aus London.

dpa