Personalupdate beim BVB: Verletzte Spieler kehren zurück und ein Profi verlängert Vertrag

Borussia Dortmund hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen gute Nachrichten vermeldet. Der BVB bindet einen Spieler langfristig.

Dortmund – Borussia Dortmund hat lange Zeit um einen Verbleib von Raphael Guerreiro gekämpft – und jetzt offenbar gewonnen. BVB-Sportdirektor Zorc hat sich zu der Personalie geäußert. Zudem gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett.

Wie wa.de* berichtet, verlängert Guerreiro seinen Vertrag bis 2023. Zudem sollen die verletzten Spieler Manuel Akanji, Nico Schulz, Thorgan Hazard und Axel Witsel auf dem Weg der Besserung seien.

Derweil bangt Dortmunds Gegner in der Champions League um seinen Superstar. Eventuell muss der FC Barcelona auf Lionel Messi verletzungsbedingt verzichten, wie wa.de* ebenfalls berichtet. Der Barca-Profi laboriert an einer Verletzung Zunächst aber trifft der BVB auf Kevin Volland und Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga. maho

