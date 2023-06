Pfiffe und pfeifender Gegenwind: Schnellcheck zum 0:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Sinnbildlich: Joshua Kimmich verursachte kurz nach seiner Einwechslung einen Handelfmeter. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die deutschen Basketballerinnen hatten früher am Abend vorgemacht, wie man Länderspiele überzeugend gewinnt. Wie man bei einer EM erfolgreich sein kann.

Durch einen 79:69-Sieg gegen die Slowakei hatten sie sich das Viertelfinal-Ticket gesichert. Ganz so weit ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer noch nicht. Die Heim-EM steht erst im Sommer 2024 an. Aber im letzten Test der Fußball-Saison musste gegen Kolumbien nach vielen Rückschlägen eben auch ein überzeugender Sieg her, damit die Stimmung nicht vollends in den Keller wandert. Ob das geglückt ist? Im Schnellcheck gibt es Antworten.

Was änderte Flick nach dem 0:1 gegen Polen?

Einiges. Thilo Kehrer, Jonas Hofmann, Benjamin Henrich, Florian Wirtz und – ja, tatsächlich – Joshua Kimmich mussten auf die Bank. Dafür begannen dieses Mal Marius Wolf, Robin Gosens, Leon Goretzka, Leroy Sané und Ilkay Gündogan, der auch die Kapitänsbinde von Kimmich übernahm. Emre Can agierte als Mittelstück einer Dreierkette. Wieder einmal probierte Bundestrainer Hansi Flick also etwas Neues, wieder einmal baute er die Abwehr um.

Neues Konstrukt, alte Sorgen? Oder funktionierte diese Reihe besser?

Die Sorgen bleiben. Denn immer dann, wenn ein Gegner nach einem Ballgewinn schnell umschaltet, wackelt die deutsche Defensive bedenklich. Das zieht sich nun schon eine ganze Zeit so. Ein Beispiel aus dieser Kategorie gab es in Minute 28. Antonio Rüdiger spielte einen verheerenden Rückpass, der Frankfurter Rafael Borré nutzte diesen und ging ab Richtung Marc-André ter Stegen im deutschen Tor, spielte vor dem Sechzehner quer auf den Liverpooler Luis Diaz. Doch einer hatte etwas gegen einen erneuten Rückstand: Malick Thiaw. Der 21-Jährige, der bei Schalke 04 zum Profi wurde, grätschte Diaz im letzten Moment den Ball vom Fuß. Und das auf eine Art und Weise, die jedem Knappen Freudentränen in die Augen getrieben hätte.

Gab es denn sonst Lichtblicke auf deutscher Seite?

Kaum. Die Kolumbianer spielten von Beginn an druckvoll, pressten die deutschen Spieler früh, eroberten Bälle, waren das bessere Team. Und auch wieder einmal das Team, das mehr Biss und Einsatz zeigte. Es dauerte bis zur 45. Minute, ehe die DFB-Elf den ersten Torschuss abgab. Kai Havertz lupfte den Ball zu Jamal Musiala, der prüfte Camilo Vargas im kolumbianischen Kasten. Die technischen Möglichkeiten waren da zu sehen. Aber auch die akute Abschlussschwäche. Zur Pause gab’s Pfiffe.

Wurden diese Pfiffe in Durchgang zwei weniger?

Nein, es wurden mehr. Spätestens nach dem 0:1. Juan Cuadrado flankte in der Folge eines Ballverlustes von Can, Diaz stand im Strafraum frei und köpfte unhaltbar ein (54.). Der gerade eingewechselte Kimmich verursachte dann noch einen Handelfmeter (79.), den Cuadrado sicher unten links verwandelte (82.). Dazwischen gab es vielleicht zehn gute Minuten der deutschen Elf. Die reichen aber freilich nicht aus, um ein Spiel zu gewinnen. Der Gegenwind für Flick, er wird nach diesem Spiel pfeifend. Und das ist verdient.

Wie war die Übertragung bei RTL?

Emotional. Denn Monica Lierhaus gab ihr Länderspiel-Comeback. 2009 lag die heute 53-Jährige nach einer Operation am Kopf vier Monate im Koma. 2020 erklärte sie ihre Karriere vor der Kamera für beendet. Doch seit April 2023 arbeitet die ehemalige Sportschau-Moderatorin als Sportjournalistin und Inklusionsberaterin für RTL. Sie fragte Flick vor dem Anpfiff, warum es heute kaum noch Führungspersönlichkeiten in der DFB-Elf geben würde. Der Bundestrainer meinte, dass er das anders sehe. Wir sind da eher bei Lierhaus. (Maximilian Bülau)