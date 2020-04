Bayern-Star zum Dumpingpreis? Die Entscheidung über seine Zukunft ist wohl längst gefallen

Der FC Barcelona bietet Philippe Coutinho angeblich zum Dumpingpreis an. Doch der Brasilianer hat wohl ohnehin keine Zukunft beim FC Bayern München.

Wie und wo es mit Superstar Philippe Coutinho weitergeht, ist ungewiss.

weitergeht, ist ungewiss. Kehrt der Leihspieler zum FC Barcelona zurück oder verpflichtet der FC Bayern München* ihn fest?

zurück oder verpflichtet der ihn fest? Offenbar ist die Entscheidung über die fußballerische Zukunft von Coutinho längst gefallen.

München/Barcelona - Der Kader des FC Bayern München* für die kommende Saison nimmt Schritt für Schritt Konturen an, auch wenn Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt hatte, Gespräche über mögliche Transfers erstmal aufzuschieben.

FC Bayern München: Bewegung im Kader des Rekordmeisters

Doch dann verlängerte der deutsche Rekordmeister zuerst mit Chefcoach Hansi Flick und schließlich auch mit Identifikationsfigur Thomas Müller. Und weiter?

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Transfermarkt sind noch nicht ganz absehbar. Während Routinier Thiago nun wohl doch in München * bleibt, wird ein Leihspieler der Bayern angeblich zum Dumpingpreis angeboten: Philippe Coutinho.

Transfer von Philippe Coutinho zum FC Bayern? FC Barcelona senkt wohl den Preis

Wie der englische Evening Standard jüngst berichtete, soll sein Klub, der FC Barcelona, bereit dazu sein, Coutinho im Sommer für 80 Millionen Euro abzugeben. Zum Vergleich: Die Katalanen hatten den 27-jährigen Brasilianer im Januar 2018 für kolportiert 120 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet.

Dieselbe Summe wurde immer wieder gemutmaßt, sollten die Münchner ihre Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler ziehen wollen. Jetzt gibt es den „kleinen Magier“ angeblich viel günstiger.

Doch: Ist die Entscheidung über seine Zukunft schon längst gefallen? Zumindest die, dass er nicht in München und in der Bundesliga bleibt?

Bericht: Philippe Coutinho hat keine Zukunft beim FC Bayern München

Laut Kicker hat die Barca-Leihgabe keine Zukunft an der Säbener Straße.

Und sein Berater Kia Joorabchian meinte jetzt vielsagend bei Sky: „Die Frage ist, wie die finanzielle Situation der ganzen Klubs sein wird, inklusive Barcelona und der ganzen Premier-League-Klubs.“

Der Name FC Bayern fiel nicht ein Mal. In der jüngeren Vergangenheit hatten wiederholt Premier-League-Experten und Ex-Stars dem Spielmacher zu einer Rückkehr nach England geraten, wo Coutinho zwischen 2013 und 2018 in Liverpool seine Glanzzeit hatte.

Gut möglich, dass es schon bald so weit ist.

