Robben-Comeback beim FC Bayern? „Da müssen wir mit Kathleen Krüger noch ein ernstes Wort reden“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Arjen Robben stattete den alten Kollegen am Freitag einen Besuch ab. Trainer Tuchel würde im Saison-Endspurt offenbar gerne auf ihn zurückgreifen.

München – Am Tag vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig empfing der FC Bayern einen ganz besonderen Besucher an der Säbener Straße: Arjen Robben, der während seinen zehn Jahren beim Rekordmeister eine Ära prägte, schaute bei den alten Kollegen vorbei. Bayern-Trainer Thomas Tuchel wurde bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag auf den Gast angesprochen und scherzte über eine Rückkehr des Niederländers.

Arjen Robben Geboren: 23. Januar 1984 in Bedum (Niederlande) Profi-Stationen: FC Groningen, PSV Eindhoven, FC Chelsea, Real Madrid, FC Bayern, FC Groningen Pflichtspiele für den FC Bayern: 309 (144 Tore, 101 Assists) Länderspiele: 96 für die Niederlande (37 Tore)

Arjen Robben besucht alte Wirkungsstätte: Umarmungen für die Bayern-Stars

Dieser Anblick lässt die Bayern-Fans in Erinnerungen schwelgen: Robben schaute am Freitag beim Training des FC Bayern vorbei und begrüßte seine ehemaligen Teamkollegen. Der Tabellenführer veröffentlichte ein Videozusammenschnitt, auf dem der ehemalige niederländische Nationalspieler auf seine einstigen Mitstreiter trifft. Neben Thomas Müller begrüßte er Sven Ulreich, Leon Goretzka oder Kingsley Coman, von Landsmann Matthijs de Ligt gab es ebenfalls eine Umarmung.

Von 2009 bis 2019 war Robben das Gesicht der Bayern-Offensive, der Vizeweltmeister von 2010 gewann mit den Münchnern acht Meisterschaften und stemmte fünfmal den DFB-Pokal in die Höhe. Sein größter Erfolg im Bayern-Dress war jedoch der Champions-League-Titelgewinn im Jahr 2013, als er den entscheidenden 2:1-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund erzielte.

Tuchel über Robben-Besuch: „Habe versucht, ihn für morgen zu überzeugen“

„Ich habe versucht, ihn für morgen zu überzeugen. Er war nicht das Problem, die DFL ist das Problem, denn er ist nicht angemeldet“, meinte Tuchel scherzhaft bezüglich des prominenten Besuchs. „Da werden wir mit Kathleen Krüger (Teammanagerin, Anm. d. Red.) noch ein ernstes Wort reden, wieso da nicht noch ein Schlupfloch existiert“, fügte er hinzu, ehe er wieder ernste Töne anschlug.

Tuchel begrüßte den „schönen“ Besuch der Bayern-Legende. „Alleine die Aura, die Persönlichkeit, seine Klarheit und die mentale Stärke, der Hunger, aber auch die Bescheidenheit als Person – das ist sehr beeindruckend. Deshalb ist er mehr als willkommen“, freute sich der Übungsleiter über den Trainingsgast. „Wir hoffen, er besucht uns immer wieder. Jeder Sportler, jeder Fußballer kann sich eine Scheibe von ihm abschneiden, das ist ganz klar.“

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC-Bayern-Ikone Arjen Robben beendete nach Niederlande-Intermezzo seine Karriere

Robben beendete im Sommer 2021 seine Spielerkarriere, bei seinem einjährigen Intermezzo für seinen Jugendklub FC Groningen warfen ihm immer wieder Verletzungen zurück, sodass er am Ende lediglich siebenmal für den niederländischen Erstligisten zum Einsatz kam.

Fit ist Robben jedoch noch immer, was er erst Mitte April unter Beweis stellte. Beim Marathon in Rotterdam stellte er eine persönliche Bestzeit auf. Für ein zweites Comeback in den Profifußball wird es aber wohl nicht reichen. Dafür hat Robben aber offenbar eine Beschäftigung gefunden, die ihm zu gefallen scheint: als Jugendtrainer des Amateurklubs Quick 1887. (ajr)