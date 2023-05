Bayern-PK im Live-Ticker: Glauben Sie noch an die Meisterschaft, Herr Tuchel?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Vor der letzten Partie der Saison hat der FC Bayern den Gewinn der Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. Thomas Tuchel stellt sich den Journalisten.

Thomas Tuchel stellt sich ein letztes Mal in dieser Saison den Fragen der Journalisten.

Bitter: Die Chance auf DFB-Pokal und Champions League ist bereits verspielt, auch die Deutsche Meisterschaft steht auf der Kippe

Tuchel-PK im Live-Ticker: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

München - In ganz Deutschland spürt man sie schon, diese besondere Stimmung. Am Samstag (27. Mai) kommt es zum Fernduell um die Deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund – so spannend war es schon verdammt lange nicht mehr.

Der BVB hat aktuell die Nase vorne, nachdem sich die Münchner am vergangenen Spieltag mit 1:3 im heimischen Stadion gegen Leipzig geschlagen geben mussten, die Dortmunder ihre Hausaufgaben in Augsburg hingegen erledigten und am deutschen Rekordmeister in der Tabelle vorbeiziehen konnten.

Thomas Tuchel stellt sich in dieser Saison ein letztes Mal den Fragen der Journalisten. © Markus Fischer/imago

FC Bayern hat Chance auf zwei Titel bereits final verspielt

Nach den verspielten Chancen in der Champions League und dem DFB-Pokal steht auch die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge auf der Kippe, der FC Bayern könnte am Samstag seine erste titellose Saison seit 2012 betrauern. Trainer Thomas Tuchel wird sich in dieser Saison ein letztes Mal den Fragen der Journalisten stellen, ehe es für die Mannschaft nach Köln geht.

Alle wichtigen Aussagen von Tuchel lesen Sie hier – wir sind im Live-Ticker dabei. (msb)