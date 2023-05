„Aufgrund der vielen Nachfragen“: Tuchel sorgt mit Müller-Witz für Lacher auf Bayern-PK

Von: Florian Schimak

Thomas Müller ist und bleibt beim FC Bayern das große Thema. Auch am Freitag auf der PK. Thomas Tuchel sorgte dabei mit einem Witz für Lacher.

München – Steht er in der Startelf oder sitzt er nur auf der Bank? Wie jede Woche beherrscht die Frage nach Thomas Müller und dessen Einsatzzeit die Schlagzeilen an der Säbener Straße.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Thomas Müller beim FC Bayern: Startelf oder Bankplatz gegen RB Leipzig

Am vergangenen Samstag, beim 6:0-Erfolg über Schalke 04 durfte der 33-Jährige beginnen, erzielte prompt den Führungstreffer und fungierte als „Dosenöffner“, wie Präsident Herbert Hainer nach dem Spiel festhielt.

Zuvor hatte Müller gegen die Hertha und in Bremen leicht angeschlagen zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Daher wurde schon spekuliert, ob Müller den Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen könnte.

Thomas Tuchel erlaubte sich einen Müller-Witz auf der Bayern-PK. © IMAGO / Lackovic / Revierfoto

„Aufgrund der vielen Nachfragen“ – Tuchel sorgt mit Müller-Witz für Lacher auf Bayern-PK

Das kommentierte der Ur-Bayer aber auf seine Art. Auch Trainer Thomas Tuchel fand für solcherlei Spekulationen kein Verständnis, nahm am Freitag den Ball aber gekonnt auf.

„Wir haben uns gegen Schalke für Thomas Müller entschieden – aufgrund der vielen Nachfragen“, spielte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr) an. Dieser Satz sorgte natürlich im vollgepackten Presse-Stüberl an der Säbener Straße für viele Lacher.

FC Bayern ohne Thomas Müller gegen RB Leipzig? Gravenberch und Goretzka stünden bereit

Ob Müller aber gegen RB wieder beginnen wird, das ließ der Coach dann aber unbeantwortet. Mit Leon Goretzka und Ryan Gravenberch stehen zwei defensivere Alternativen bereit, sollten die Münchner etwas zurückhaltender agieren wollen.

„Leon hat immer Chancen zu spielen, wir haben uns aber letztes Mal für die offensivere Variante entschieden“, erklärte Tuchel: „Auch, weil Thomas im Strafraum natürlich öfter auftaucht als Ryan Gravenberch. Was gut ist, ist die Art und Weise, auf die Leon derzeit trainiert. Ryan und Leon waren zuletzt nicht drin, da müssen wir eine taktische und personelle Entscheidung treffen. Aber die werden wir heute nicht verraten.“

FC Bayern: Fragen zu Thomas Müller werden in jedem Fall kommen

Es bleibt also spannend um die Personalie. Spätestens am Samstagnachmittag um 17.30 Uhr werden wir wissen, ob er in der Startelf steht. Bei einem aber kann man sich sicher sein: Fragen wird es zu Thomas Müller auch davor und danach geben. (smk)