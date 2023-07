Frauen-WM: Deutschland überzeugt gegen Marokko und feiert deutlichen Auftakt-Erfolg

Von: Marcel Schwenk

Deutschland feiert zum WM-Auftakt einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen ein überfordertes Marokko. Die Partie der DFB-Elf zum Nachlesen im Live-Ticker.

Deutschland – Marokko 6:0 (2:0)

Aufstellung Deutschland: Frohms – Huth, Hendrich, Doorsoun, Rauch (89. Hagel) – Magull (65. Lattwein), Leupolz (65. Schüller), Däbritz – Brand, Popp (82. Freigang), Bühl (65. Anyomi) Aufstellung Marokko: Er-Rmichi – Redouani, Kassi, Yas (82. El Chad), Ait El Haj – Ouzraoui (90+4. Bouftini), Chebbak, Nakkach (82. Badri), Lahmari (67. Amani) – Tagnaout – Ayane (90+4. Jraidi) Tore: 1:0 Popp (11. Minute), 2:0 Popp (39.), 3:0 Bühl (46.), 4:0 Ait El Haj (Eigentor, 55.), 5:0 Redouani (79., Eigentor), 6:0 Schüller (90.)

Fazit: Die DFB-Auswahl wird ihrer Favoritenrolle vollumfänglich gerecht und lässt Marokko beim 6:0 keine Chance. Popps Doppelschlag in der ersten Hälfte sorgte für eine komfortable Pausenführung, unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Bühl zur Vorentscheidung. Im Anschluss schraubten zwei Eigentore das Ergebnis in die Höhe, ehe Schüller den Schlusspunkt setzte. So kann es aus deutscher Sicht auf jeden Fall weitergehen, der Erfolg dürfte Auftrieb für die kommenden Aufgaben verleihen. Am Sonntag (30. Juli) steht um 11.30 Uhr deutscher Zeit das Duell mit Kolumbien an, Marokko bekommt es fünf Stunden zuvor mit Südkorea zu tun.

90+9. Minute: Kurz darauf ist Schluss. Deutschland darf einen ebenso deutlichen wie verdienten 6:0-Erfolg über Marokko bejubeln.

90+8. Minute: Hagel schaltet sich in die Offensive ein und bedient Schüller, die aus 18 Metern zentraler Position abzieht. Der Schuss der Bayern-Stürmerin wird aber geblockt.

90+4. Minute: Schüller mit dem 7:0 per Kopf, das Tor wird aufgrund einer Abseitsstellung bei Freigangs Kopfballverlängerung nicht gegeben.

90+1. Minute: Es gibt neun Minuten Nachspielzeit.

Deutschland vs. Marokko im Live-Ticker: Schüller staubt zum 6:0 ab

90. Minute: 6:0, Schüller macht das halbe Dutzend voll. Anyomi schickt Bühl auf rechts, Lattweins Abschluss wird zunächst noch pariert. Schüller steht aber goldrichtig und vollstreckt ohne Probleme.

89. Minute: Hagel kommt für Rauch in die Partie, Voss-Tecklenburg hat damit ihr Wechselkontingent ausgeschöpft.

86. Minute: Marokko will den Ehrentreffer, Doorsoun ist allerdings gegen Ayane zur Stelle. Die zwei folgenden Eckbälle bringen nichts ein, auch wenn Amani nach einem guten Dribbling zum Abschluss kommt.

83. Minute: Doppeltorschützin Popp hat mittlerweile Feierabend, für sie ist Freigang in der Partie.

Frauen-WM im Live-Ticker: Zweites Eigentor der Partie – Deutschland mit 5:0 in Front

79. Minute: Und da ist das 5:0. Der Ball segelt in den Strafraum, Er-Rmichi faustet die eigene Spielerin an. Der Ball springt kurz vor der Linie auf, Redouani will noch klären, fälscht aber in das eigene Tor ab. Unglücklich für die Marokkanerin, die aber keine Schuld trifft.

78. Minute: Über Däbritz und Schüller landet die Kugel erneut bei Brand. Anstatt zu schießen, verzögert die Angreiferin aber und chippt die Kugel nochmals in die Mitte. El Haj klärt zur Ecke.

77. Minute: Brand mit der Direktabnahme aus rund 13 Metern halbrechter Position, verzieht aber deutlich.

75. Minute: Erste Gelbe Karte der Partie, Anyomi geht gegen Redouani zu rustikal zu Werke.

74. Minute: Etwas zu fahrig von Rauch, die in der eigenen Hälfte mit der Hacke auf Doorsoun zurücklegen will. Im Verbund bekommen es die beiden aber wieder verteidigt, der folgende Einwurf von der rechte Seite bringt nichts ein.

71. Minute: Popp schickt Schüller steil, Er-Rmichi spielt mit und haut den Ball aus der Gefahrenzone. Die Bayern-Angreiferin stand aber sowieso im Abseits.

DFB-Team vs. Marokko im Live-Ticker: Deutschland verwaltet die Führung souverän

70. Minute: Die deutsche Auswahl agiert nun im Stile einer Spitzenmannschaft, lässt hinten nichts anbrennen und setzt vorne immer wieder Nadelstiche.

65. Minute: Dreifach-Wechsel bei Deutschland. Schüller, Lattwein und Anoymi kommen in die Partie. Direkt danach landet ein Kopfball von Doorsoun am Pfosten des marokkanischen Kastens. Nicht mehr mit dabei sind übrigens Magull, Bühl und Leupolz.

64. Minute: Brand spritzt auf rechts durch und sucht Popp in der Mitte, Er-Rmichi klärt zur Ecke.

62. Minute: Von Marokko kommt in der Offensive mittlerweile nahezu nichts mehr. Die Elf von Voss-Tecklenburg macht es aber auch gut und ist schnell an den Gegenspielerinnen.

59. Minute: Deutschland lässt im zweiten Durchgang bislang überhaupt nichts anbrennen und rennt weiter an. Wieder ist es die auffällige Bühl, die auf links Meter macht und nach innen flankt. Magull kommt jedoch nicht zum Abschluss.

Deutschland gegen Marokko im Live-Ticker: Eigentor führt zum 4:0

55. Minute: Und die Ecke führt zum 4:0! Huth macht den etwas zu langen Ball nochmal scharf, letztlich ist es El Haj, die den Fuß reinhält und ins eigene Tor ablenkt. Deutschland macht nach der Pause einen richtig starken Eindruck und belohnt sich für die bisherige Leistung.

Alexanda Popp und Kathrin Hendrich haben im Auftaktspiel der DFB-Frauen gegen Marokko bei der WM allen Grund zum Jubeln. © Joel Carrett/imago

54. Minute: Ganz stark von Brand, die sich gegen zwei Verteidigerinnen durchsetzt und somit die Ecke rausholt.

53. Minute: Hendrich rückt rechtzeitig raus und stellt Lahmari somit ins Abseits. Die Angreiferin trifft zwar, das Tor findet aber keine Anerkennung.

51. Minute: Chebbak wird auf der linken Seite geschickt und probiert es aus 20 Metern. Kein Problem für Frohms, die sich die Kugel sicher schnappt.

Deutschland vs. Marokko im Live-Ticker: Bühl staubt zum 3:0 ab

49. Minute: Überragend gespielt von Deutschland. Brand mit dem Steckpass auf Magull, die den Ball durchlässt und Bühl somit in eine perfekte Abschlusssituation kommt. Der Schlenzer klatscht an den rechten Pfosten, hätte aber nicht gezählt. Magull berührte die Kugel zwar nicht, stand aber im Abseits und griff aktiv ein.

46. Minute: Deutschland mit dem 3:0! Bühl setzt sich auf links durch und gibt in die Mitte. Brand legt am zweiten Pfosten auf Magull ab, die aus wenigen Matern das Lattenkreuz trifft. Der Abpraller landet bei Bühl, die trocken ins rechte Eck vollstreckt. Was für ein Auftakt in den zweiten Durchgang!

Halbzeitfazit: Die DFB-Auswahl kam gut in die Partie und ging bereits nach etwas mehr als zehn Minuten durch Popp in Front. In der Folge hatte die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg mehr vom Spiel, leistete sich aber auch die ein oder andere Unaufmerksamkeit. Kurz nach dem Abseitstreffer durch Däbritz gelang Popp mit einem traumhaften Kopfball das 2:0. Aktuell sieht es sehr gut aus für die deutsche Elf. Gegner Marokko sollte man jedoch keinesfalls abschreiben, der WM-Neuling spielt munter mit und versucht sich auch in der Offensive – bislang aber noch ohne großen Erfolg.

Deutschland vs. Marokko im Live-Ticker: Deutschland führt zur Pause

45+3. Minute: Nochmal die DFB-Elf. Popp bekommt das Leder auf Höhe der Strafraumgrenze und nimmt den Ball direkt mit der rechten Innenseite. Eine Verteidigerin grätscht dazwischen und klärt. Direkt danach ist Schluss, Deutschland geht mit einer 2:0-Führung in die Pause.

45+2. Minute: Däbritz bedient Huth, die auf der rechten Seite zur Grundlinie geht. Ihre Flanke gerät aber zu kurz.

45+1. Minute: Es gibt drei Minuten Aufschlag im ersten Durchgang.

44. Minute: Bühl macht richtig Betrieb auf links und nimmt Doppelpackerin Popp mit. Ihr Abschluss aus 20 Metern rauscht über den Querbalken.

41. Minute: Deutschland im Glück. Der Steckpass kommt perfekt in den Lauf, die DFB-Abwehr ist überspielt. Frohms kommt aus dem Kasten und verkürzt den Winkel, die marokkanische Angreiferin stand aber sowieso im Abseits.

Frauen-WM im Live-Ticker: Popp mit dem Kopf zum 2:0

39. Minute: Deutschland erhöht! Sechs Minuten nach dem Abseitstor steht doch das 2:0 auf der Anzeigetafel. Die Ecke von Bühl kommt eigentlich in den Rücken von Popp, die sich aber perfekt zum Ball dreht und im Fallen einnickt. Ganz stark gemacht von der Stürmerin.

38. Minute: Brand ist schneller als ihre Gegenspielerin und dringt auf links in den Sechzehner ein. Im letzten Moment klärt El Haj per Grätsche.

36. Minute: Huth verliert den Ball auf rechts, kann sich aber auf Hendrich verlassen, die den Braten riecht und den Doppelpass verhindert. Der folgende Einwurf bringt nichts ein, Deutschland wieder im Ballbesitz.

Deutschland vs. Marokko im Live-Ticker: Däbritz trifft, steht aber im Abseits

33. Minute: Das wäre das 2:0 gewesen. Leupolz steckt stark durch auf Däbritz, die nur noch Er-Rmichi vor sich hat. Vor der Marokkanerin bleibt die Mittelfeldspielerin cool und vollstreckt per Lupfer, stand zuvor aber im Abseits. Schade!

32. Minute: Brand setzt gegen Ait El Haj nach und erobert die Kugel in guter Position, wird aber zurückgepfiffen.

29. Minute: Freistoß für Marokko aus rund 35 Metern zentraler Position. Die Kugel kommt scharf und flach in den Strafraum, eine deutsche Spielerin hält den Fuß hin und klärt. Trotzdem bleibt festzuhalten: Marokko agiert mutig und versucht sich auch in der Offensive.

28. Minute: Nakkach bleibt nach einem Kopfballduell mit Popp am Boden liegen, kann aber weitermachen.

25. Minute: Bühl holt auf links die Ecke heraus und tritt den Standard selbst. Der Ball kommt auf den zweiten Pfosten, ist aber ein paar Zentimeter zu hoch für Leupolz. Kurze Zeit später versucht es Rauch per Volley aus rund 18 Metern, wird aber geblockt.

Frauen-WM im Live-Ticker: Deutschland hat mehr vom Spiel

23. Minute: Erste Prüfung für Torhüterin Frohms, die beim Distanzschuss aus 25 Metern sicher zupackt.

20. Minute: Deutschland hat bislang mehr vom Spiel, leistet sich aber immer wieder kleinere Unachtsamkeiten im Aufbau. Bislang können die Nordafrikanerinnen daraus noch kein Kapital schlagen.

18. Minute: Marokko fährt über links den Konter. Tagnaout bedient Ayane, die leicht im Abseits steht. Doorsoun wäre allerdings auch zur Stelle gewesen.

14. Minute: Die DFB-Elf setzt direkt nach. Magulls Hereingabe landet auf dem Fuß von Brand, die Angreiferin bringt die Kugel aber nicht auf den marokkanischen Kasten.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp lässt Deutschland jubeln. Mit dem Kopf erzielt sie das 1:0 für die deutsche Auswahl. © Scott Barbour/imago

Frauen-WM im Live-Ticker: Popp sorgt für deutsche Führung

11. Minute: Da ist das 1:0 für Deutschland. Brand steckt rechts auf Hendrich durch, deren Flanke perfekt in Richtung von Popp kommt. Die Kapitänin muss nur noch den Kopf hinhalten, Torhüterin Er-Rmichi hatte sich zuvor verschätzt.

9. Minute: Stark von Bühl, die auf der linken Seite anzieht und in die Mitte abgibt. Auf Höhe des Elfmeterpunkts steht Däbritz, die den Pass aber nicht richtig kontrollieren kann.

8. Minute: Marokko meldet offensiv erste Ansprüche an, Ayane erläuft auf rechts einen langen Ball. Die Ablage in den Rückraum gerät zu unpräzise.

5. Minute: Gut mitgearbeitet von Brand, die auf Höhe der Mittellinie entscheidend stört und den Ball zurückholt.

Deutschland gegen Marokko im Live-Ticker: Brand setzt mit Freistoß erstes Ausrufezeichen

4. Minute: Und der wird direkt gefährlich. Bühl visiert das lange Eck an und verzieht um einen knappen Meter.

3. Minute: Deutschland lässt die Kugel zunächst durch die eigenen Reihen laufen und arbeitet sich in Richtung des gegnerischen Strafraums. Rauch holt gegen Ouzraoui den ersten Freistoß raus.

1. Minute: Die Partie wurde angepfiffen, der Ball rollt. Gelingt Deutschland der angepeilte Sieg zum WM-Auftakt? In etwas weniger als zwei Stunden wissen wir mehr.

Deutschland – Marokko im Live-Ticker: Huth könnte wichtige Rolle einnehmen

Update, 10.25 Uhr: Die Teams sind auf dem Rasen, die Hymnen werden abgespielt. Gleich geht‘s los.

Update, 10.22 Uhr: Eine Schlüsselrolle könnte Svenja Huth einnehmen. Nominell agiert die Wolfsburgerin als rechte Abwehrspielerin, soll sich in der Vorwärtsbewegung aber immer wieder einschalten und Akzente setzen.

Update, 10.15 Uhr: Bei der WM 2019 konnte die deutsche Mannschaft einen gelungenen Auftakt feiern, es gelang ein 1:0-Erfolg gegen China. Sechs Spielerinnen aus der heutigen Startelf standen damals schon von Beginn an auf dem Rasen: Doorsoun, Hendrich, Huth, Däbritz, Leupolz und Popp.

Frauen-WM im Liveticker: Deutschland will beim Turnier weit kommen

Update, 10.08 Uhr: Noch rund 20 Minuten bis zum Anpfiff – Zeit für einen kurzen Rückblick. Die beiden Vorbereitungsspiele vor der WM verliefen nicht sonderlich erfolgreich. Zunächst gab es einen knappen 2:1-Erfolg gegen Vietnam, ehe es eine 2:3-Pleite gegen Sambia setzte. Trotzdem zeigte sich Voss-Tecklenburg vor dem Start optimistisch. „Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen“, so die Bundestrainerin.

Update, 9.55 Uhr: Schiedsrichterin ist die US-Amerikanerin Tori Penso, als Assistentinnen fungieren Brooke Mayo und Mijensa Rensch. Vierte Offizielle ist Akhona Makalima. Als VAR ist Carol Anne Chenard im Einsatz und wird von Muhammad Bin-Jahari unterstützt.

Update, 9.45 Uhr: Das heutige Spiel ist direkt mal eine Premiere. Noch nie kam es zu einem Duell der DFB-Frauen mit einer marokkanischen Auswahl.

Deutschland gegen Marokko im Live-Ticker: Hegering und Oberdorf zunächst auf der Bank

Update, 9.30 Uhr: Die deutsche Startelf ist fix. Für Marina Hegering rückt Sara Doorsoun in die Mannschaft und bildet gemeinsam mit Kathrin Hendrich die Innenverteidigung. Nicht mit dabei ist zudem Lena Oberdorf, ein Einsatz von Beginn an gegen Marokko kommt offensichtlich zu früh. Melanie Leupolz, Sara Däbritz und Lina Magull laufen im Mittelfeld auf, Stürmerin Alexandra Popp wird von Jule Brand und Klara Bühl flankiert.

Zur Erstmeldung vom 24. Juli, 8.09 Uhr: Melbourne – Es wird ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Frauen-WM 2023 greift das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Geschehen ein, es geht gegen die marokkanische Auswahl. Anpfiff der Begegnung ist um 10.30 Uhr im AAMI Park im australischen Melbourne.

Alexandra Popp wird die DFB-Frauen gegen Marokko als Kapitänin auf das Feld führen. © IMAGO/Laci Perenyi

Frauen-WM: Deutschland gegen Marokko im Live-Ticker – Voss-Tecklenburg erwartet „enges Spiel“

Nicht mitwirken kann im Duell mit dem afrikanischen Vertreter sehr wahrscheinlich Marina Hegering. Die Innenverteidigerin des VfL Wolfsburg laboriert an Fersenproblemen, absolvierte das Abschlusstraining am Sonntag aber mit dem Team. Lena Oberdorf, die zuletzt mit einer leichten Blessur im Oberschenkel nur individuell arbeitete, war bei der Einheit ebenfalls dabei. Ein Einsatz in der Startelf ist wohl denkbar.

Das Aufeinandertreffen mit dem 72. der Weltrangliste dürfte laut Voss-Tecklenburg ein „enges Spiel“ werden. „Ich finde, Marokko hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Uns wird eine kompakte Mannschaft erwarten, die defensiv sehr stabil ist“, so die 55-Jährige im Vorfeld und ergänzte: „Aber es ist auch klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“

Frauen-WM: Frohms ist sich der Bedeutung bewusst

Der Partie blicken die DFB-Spielerinnen mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität entgegen, wie Torhüterin Merle Frohms klarstellte. „Es fängt auch an, in den Beinen zu kribbeln, weil man selbst auf dem Feld stehen möchte. Je näher das Spiel rückt, desto größer wird aber auch die Anspannung, weil uns bewusst ist, welche Bedeutung das Turnier für jede einzelne Spielerin hat.“

Ein guter Start in die Weltmeisterschaft wäre für die DFB-Auswahl von großer Bedeutung. Nach dem Spiel gegen Marokko geht es in Gruppe H am Sonntag (30. Juli) noch gegen Kolumbien, ehe Kapitänin Alexandra Popp und Co. die Vorrunde gegen Südkorea (4. August) beschließen. (masc)