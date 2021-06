EM 2021: Portugal gegen Frankreich JETZT im Live-Ticker - Ronaldo-Team kann auch mit Pleite weiterkommen

Fliegt der Europameister schon raus?

Beim Duell zwischen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich kommt es zum Kräftemessen vieler Stars. Hier begleiten wir das Spiel im Live-Ticker.

Portugal - Frankreich | Mittwoch, 21 Uhr

In Ungarn will Portugal gegen Frankreich den Sprung ins Achtelfinale perfekt machen.

Für beide Teams geht es auch um den Gruppensieg.

Aufstellung Portugal Rui Patricio - Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Danilo Pereira, Renato Sanches - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota Aufstellung Frankreich Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Tolisso, Griezmann, Mbappé - Benzema Tore

Update vom 23. Juni, 20.10 Uhr: Nach den frühen Spielen ist ein Achtelfinale mit portugiesischer Beteiligung noch realistischer geworden. Sogar mit einer Niederlage mit drei Toren Unterschied gegen Frankreich wäre der Titelverteidiger noch viertbester Gruppendritter und würde Finnland (drei Punkte, 1:3 Tore) und die Slowakei (drei Punkte, 2:7 Tore) hinter sich lassen. Voraussetzung wäre in diesem Fall aber, dass Deutschland gegen Ungarn punktet, damit die Portugiesen auch wirklich Dritter werden. Punkten Cristiano Ronaldo und Co. lösen sie das Ticket aus eigener Kraft.

Update vom 23. Juni, 19.55 Uhr: Bei den Portugiesen hat es Joao Felix überraschend erstmals in den Kader geschafft. Im Vergleich zum 2:4 gegen Deutschland beginnen Renato Sanches und Joao Moutinho für William Carvalho und Bruno Fernandes. Bei Frankreich starten Koundé, Hernandez und Tolisso anstelle von Pavard, Digne und Rabiot. Also ein Bayern-Star raus bei der „Equipe Tricolore“, dafür kommen zwei rein.

+ In die Startelf rotiert: Corentin Tolisso (M.) beginnt für Frankreich gegen Portugal. © Franck Fife/afp

Update vom 23. Juni, 19.23 Uhr: Cristiano Ronaldo könnte heute mit einem Doppelpack einen weiteren Fabelrekord erreichen. Dann hätte er mit 109 Länderspieltoren die Bestmarke des Iraners Ali Daei eingestellt. Zuzutrauen wären ihm zwei Tore auf jeden Fall.

Erstmeldung vom 23. Juni:

München - Das Parallelspiel zur DFB-Partie gegen Ungarn hat es in sich. Mit Portugal* und Frankreich* treffen in Budapest der Titelverteidiger und der aktuelle Weltmeister aufeinander. Die Puskas-Arena darf wie gewohnt komplett gefüllt werden. Während die „Equipe Tricolore“ mit vier Punkten bereits das Achtelfinal-Ticket gelöst hat, müssen die Iberer noch bangen.

Allerdings würde Portugal unter Umständen auch eine knappe Niederlage reichen, um als einer der vier besten Gruppendritten in die K.o.-Runde der EM 2021 einzuziehen. In diesem Fall käme es jedoch auf Schützenhilfe aus Deutschland an. Mit einem Remis wären Cristiano Ronaldo* und Co. von keinem anderen Ergebnis abhängig.

EM 2021: In der Nations League fiel in 180 Minuten zwischen Portugal und Frankreich nur ein Tor

Zuletzt trafen die beiden Titelträger im Rahmen der Nations League im vergangenen November aufeinander. Den einzigen Treffer in 180 Minuten erzielte dabei N'Golo Kanté beim französischen Auswärtssieg im Rückspiel. Bei Europameisterschaften gab es das Duell dreimal - jeweils in der K.o.-Phase und immer mussten die Teams Überstunden schieben.



1984 in Frankreich gewannen die Gastgeber auf dem Weg zum Titel im Halbfinale mit 3:2 nach Verlängerung nach einem Doppelpack von Jean-Francois Domergue und dem späten Siegtreffer von Michel Platini. Auf dem Weg zum zweiten Triumph setzte sich die „Grande Nation“ 16 Jahre später wieder im Semifinale mit 2:1 nach Verlängerung durch, diesmal drehten Thierry Henry und Zinedine Zidane einen Rückstand. Vor fünf Jahren gab es die Paarung erst im Endspiel, in dem Eder nach 109 Minuten den Goldenen Treffer erzielte.

+ Da geht es in Richtung Achtelfinale: Cristiano Ronaldo hat mit Portugal das erste Etappenziel vor Augen. © Robert Michael/dpa

EM 2021: Zwei Bundesligaprofis bei Portugal, sogar fünf bei Frankreich im Aufgebot

Wer sich hier durchsetzte, hatte also auch immer Silberware zu stemmen. Ein Wiedersehen wird es für „CR7“ und Karim Benzema geben, die einst gemeinsam für Real Madrid* stürmten und Henkelpott um Henkelpott abstaubten.

Bekannte Gesichter aus der Bundesliga sind auf beiden Seiten dabei: Für Portugal stehen Raphael Guerreiro vom Borussia Dortmund und Andre Silva von Eintracht Frankfurt* im Aufgebot, Frankreich setzt auf das Quartett Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentino Tolisso und Kingsley Coman vom FC Bayern*, dazu Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach*.

EM 2021: Spanier leitet Duell zwischen Portugal und Frankreich

Der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé, mittlerweile beim FC Barcelona* unter Vertrag, steht wegen einer Knieverletzung für den Rest des Turniers nichts zur Verfügung. Portugal muss wie in den beiden vorigen Partien ohne Joao Felix auskommen.

Der Schiedsrichter des Spiels kommt aus Spanien und heißt Antonio Mateu Lahoz. Für den 44-Jährigen ist es schon der dritte Einsatz bei der EM, er leitete Belgiens 3:0 über Russland und den torlosen „Battle of Britain“ zwischen England und Schottland. (mg) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Franck Fife/afp