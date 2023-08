Stiller-Wechsel zum VfB fix: Trainer-Liebling kommt für eine besondere Position

Von: Niklas Noack

Angelo Stiller wechselt von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart. © Ralf Poller/Avanti/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat Angelo Stiller von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet, der für eine besondere Position kommt.

Stuttgart - Schon wieder ein Neuzugang für die Schwaben. Bei BW24 lesen Sie jetzt die Hintergründe des Wechsels von Hoffenheims Angelo Stiller zum VfB Stuttgart und warum er für eine besondere Position an den Neckar kommt.

Dem VfB Stuttgart ist zunächst der Saisonstart gelungen. Im DFB-Pokal gewannen die Schwaben in der ersten Runde bei der TSG Balingen mit 4:0. Anschließend kam es zum eindrucksvollen 5:0-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Somit stürmte der VfB Stuttgart am ersten Spieltag an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) trifft der VfB zum 2. Spieltag auf RB Leipzig, die vergangene Woche eine 2-3-Pleite bei Bayer 04 Leverkusen hinnehmen mussten.