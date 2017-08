Liverpool deklassiert Arsenal - Chelsea feiert Heimsieg

Das vermeintliche Spitzenspiel der Premier League ist zu einer klaren Angelegenheit geworden: Der FC Liverpool demontierte den FC Arsenal. Auch der FC Chelsea feiert einen Dreier.

Liverpool/London - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool eine grandiose Woche mit dem dritten Sieg in acht Tagen gekrönt und die Spitze in der englischen Fußball-Meisterschaft ins Visier genommen. Vier Tage nach dem Einzug in die Champions League glänzten die Reds des deutschen Teammanagers beim 4:0 (2:0) gegen den FC Arsenal mit Weltmeister Mesut Özil und schoben sich auf den zweiten Rang vor.

Roberto Firmino (17.), Sadio Mané (40.), Mohamed Salah (57.) und Daniel Sturridge (77.) erzielten die Tore für die Mannschaft um Confed-Cup-Sieger Emre Can. Der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United beträgt zwei Punkte.

Arsenal kassiert zweite Niederlage

Für Özil und die Gunners wird es nach der zweiten Niederlage im dritten Saisonspiel ungemütlich. Auf Platz 16 hinken die Londoner ihren Ansprüchen weit hinterher. Die Weltmeister Shkodran Mustafi und Per Mertesacker kamen bei den Gästen ebenso wenig zum Einsatz wie der Ex-Schalker Sead Kolasinac.

Liverpool hat nach dem 3:3 zum Saisonstart beim FC Watford vier Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter zweimal in den Champions-League-Play-offs gegen 1899 Hoffenheim.

Chelsea feiert Heimsieg über Everton

Meister FC Chelsea kommt nach seinem Fehlstart dagegen langsam in Schwung. Die Londoner setzten sich hochverdient mit 2:0 (2:0) gegen den FC Everton durch und verbesserten sich nach dem zweiten Sieg in Folge auf den fünften Platz.

Cesc Fabregas (27.) und Alvaro Morata (40.) sorgten schon vor der Pause für eine beruhigende Führung der Gastgeber. Im zweiten Durchgang schalteten die Blues einen Gang zurück, ohne noch einmal in Gefahr zu geraten.

+ Aus dem Weg geräumt: N‘Golo Kante und der FC Chelsea (l.) gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC Everton um Muhamed Besic. © AFP

sid