Nur ein Punkt für ManCity: Englands Meister patzt beim Aufsteiger

Im dritten Saisonspiel hat Manchester City erstmals Federn lassen müssen. Der Meister der Premier League holt bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers nur ein Remis.

Wolverhampton - Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sane hat der englische Fußball-Meister Manchester City die ersten Punkte in der neuen Saison der Premier League liegen gelassen. Beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers kam die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Willy Boly brachte den Außenseiter in Führung (57.), Aymeric Laporte glich für die Citizens aus (69.). WM-Teilnehmer Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute ausgewechselt - gegen Sane, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte. Sergio Agüero traf mit einem Freistoß nur die Latte (90.+5). ManCity hatte die ersten beiden Ligaspiele gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen.

sid