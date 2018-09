DFB-PK im Live-Ticker: Heimspiel für Müller und Neuer - Brandt vor Premiere

Am Donnerstag trifft Deutschland in München im Rahmen der UEFA Nations League auf Weltmeister Frankreich. Am Dienstag äußern sich Manuel Neuer, Thomas Müller und Julian Brandt auf einer Pressekonferenz - hier geht‘s zum Live-Ticker!

Deutschland trifft am Donnerstag in der UEFA Nations League in München auf Frankreich.

Am Dienstag stellen sich Manuel Neuer, Thomas Müller und Julian Brandt den Fragen der Presse.

Die Pressekonferenz im Hilton Munich Park beginnt um 12.30 Uhr.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft, zwei Tage vor dem Länderspiel gegen Frankreich in München! Um 12.30 Uhr erwarten wir die beiden Lokal-Matadoren Manuel Neuer und Thomas Müller vom FC Bayern, sowie Julian Brandt von Bayer Leverkusen auf dem Podium. Für Neuer und Müller ist das Duell mit dem neuen Weltmeister ein absolutes Heimspiel, für Brandt die Premiere mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Für Deutschland und Frankreich ist es der erste Auftritt in der neuen UEFA Nations League (Modus & Regeln - tz.de* erklärt den neuen Cup), mit den letzten beiden Weltmeistern zusammen spielt noch die Niederlande in der Gruppe A.

Müller hatte zuletzt im Gespräch mit Sport1 gesagt, das DFB-Team wolle gerade jetzt „noch mehr das Zeichen setzen, dass wir zusammenhalten, und deswegen wollen wir uns noch bewusster vor Ilkay Gündogan stellen.“ Der Star von Manchester City war wie Mesut Özil in Folge der Erdogan-Affäre in die Kritik geraten, hatte sich aber dafür öffentlich entschuldigt und war aus der Nationalmannschaft nicht zurückgetreten.

Am Dienstagabend steht für das DFB-Team um 17:30 Uhr erneut eine Trainingseinheit im FC Bayern Campus an, das Spiel gegen Weltmeister Frankreich steigt dann am Donnerstag in der Allianz Arena (20.45 Uhr).

