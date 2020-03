Nach Stadion-Eklat: FC Bayern startet neue Kampagne - besonders Oliver Kahn wird deutlich

Die Bundesliga debattiert eifrig über Rassismus. Jetzt startet der FC Bayern eine Kampagne - mit einer deutlichen Botschaft von Oliver Kahn und Uli Hoeneß an alle Hetzer.

München - Die Beleidigungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, rassistische Ausfälle in Stadien, Hetze gegen Spieler und Investoren - die Bundesliga kämpft mit Diskriminierung und Hass unter ihrem Dach.

FC Bayern München: Kampagne „Rot gegen Rassismus“

In dieser wahrlich schwierigen Gemengelage will der FC Bayern jetzt eine Vorreiterrolle übernehmen - und startet eine Kampagne gegen Rassismus sowie Hetze. Das gab der deutsche Rekordmeister an diesem Donnerstag (5. März) bekannt.

„In den vergangenen Wochen ist es in den Stadien der Bundesliga zu Vorfällen gekommen, die uns allen nicht gefallen können. Insbesondere die sich häufenden Fälle von Rassismus bereiten uns große Sorge“, wird Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung zitiert: „Deshalb zeigen wir dem Rassismus die Rote Karte.“

Rummenigge: FC Bayern München reagiert auf Vorfälle in Bundesliga-Stadien

Mit der lange geplanten Aktion „Rot gegen Rassismus“ wollen die Münchner dazu beitragen, „dass unsere Stadionkultur, um die man uns in ganz Europa beneidet, wieder von Vernunft und Menschlichkeit bestimmt wird“, erklärte Rummenigge. Exemplarisch nahmen Spieler und Ex-Präsident Uli Hoeneß Stellung:

Serge Gnabry , dunkelhäutiger deutscher Nationalspieler im Kader des FC Bayern* erklärt: „Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“

, dunkelhäutiger deutscher Nationalspieler im erklärt: „Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“ Alphonso Davies , der als Flüchtlingskind aus Afrika nach Kanada kam, meint: „Ich weiß, Fußball kennt keine Grenzen.“

, der als Flüchtlingskind aus Afrika nach Kanada kam, meint: „Ich weiß, Fußball kennt keine Grenzen.“ Joshua Kimmich , Führungsspieler bei Bayern und im DFB-Team , erklärt: „Rassismus geht uns alle an. Deutschland kann multikulturell. Deutschland ist multikulturell.“

, Führungsspieler bei und im , erklärt: „Rassismus geht uns alle an. Deutschland kann multikulturell. Deutschland ist multikulturell.“ Uli Hoeneß, sozial engagierter Ehrenpräsident desFC Bayern, warnt: „In Deutschland gibt es immer noch Leute, die die Nazi-Zeit bagatellisieren.“

Richtig gegen Rassisten teilt aber der neue Vorstand Oliver Kahn aus. Der 50-Jährige berichtet, dass er sich gut in Menschen hineinversetzen könne, die angefeindet werden: „Das ist ein Gefühl der Abwertung, Erniedrigung und Ausgrenzung.“

FC Bayern München: Aktionen im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg

Wie der Rekordmeister mitteilte, sind im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels der Mannschaft von Hansi Flick gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) verschiedene Aktionen zu der Kampagne in der Allianz Arena* geplant:

Bayern Magazin 51 (Stadionheft) im Zeichen der Kampagne gegen Rassismus

verstärkte Positionierung gegen Rassismus auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern

Aktionen beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg

T-Shirts mit dem Aufdruck: „Rot gegen Rassismus“

