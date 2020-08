„Schaut Euch das Spiel doch nochmal selbst an!“ - RB-Star feixt mit Sky-Moderatorin nach Halbfinaleinzug von Leipzig

RB Leipzig steht im Halbfinale der Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich dramatisch gegen Atletico Madrid durch. Hier gibt‘s die Stimmen zum Spiel

München - War waren das für intensive 90 Minuten! Am Ende haben sich alle Anstrengungen für RB Leipzig* aber gelohnt. Das Team von Julian Nagelsmann steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale der Champions League*.

Die Sachsen setzen sich auf fast dramatische Art und Weise gegen Atletico Madrid durch*. Dani Olmo hatte RB in der ersten Hälfte in Führung gebracht (40.), ehe Mega-Talent Joao Felix per Elfmeter den Ausgleich für die Rojiblancos erzielte (70.).

Kurz vor Schluss war dann der eingewechselte Tyler Adams der Matchwinner. Der US-Boy traf mit seinem abgefälschten Weitschuss in der 88. Minute und schoss Leipzig so ins Glück. Nun wartet für RB am 18. August Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. PSG hatte sich am Vorabend auf noch dramatischere Art* fürs Semifinale qualifiziert.

RB Leipzig besiegte Atletico Madrid und steht im CL-Halbfinale: Die Stimmen

Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen und Co. freuen sich schon auf Paris um die Superstars mit Neymar und Mbappe. Das verrieten die RB-Stars nach der Partie. Zudem wurden erste Videoausschnitte aus der RB-Kabineparty im TV gezeigt. Hier gibt es die Stimmen zum CL-Halbfinale von DAZN und Sky.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig) über ...

... den Sieg gegen Atletico Madrid: „Es war glücklich, aber am Ende auch verdient. Wir hatten einen guten Matchplan, aber das Entscheidede war: Wir wollten auf keinen Fall nach Hause.“

... den Matchplan: „Wir wussten, dass wenn wir den Ball laufen lassen, dass sie Probleme haben. Wir hatten nur im zweiten Drittel Ungenauigkeiten, was nicht so gut war.“

... den Gegner: „Atletico hat so viel Qualitäten, die sie sogar noch von der Bank bringen können. Dann führt man und hat auf einmal was zu verlieren, aber am Ende haben wir dann doch noch einmal zugeschlagen.“

... das anstehende Halbfinale: Wir wissen, was Paris für eine brutale Qualität hat. Aber wir werden wieder alles geben. Jetzt freuen wir uns erstmal und ab morgen oder übermorgen konzentrieren wir und auf Paris.“

Yussus Poulsen (RB Leipzig) über ...

... seine Erfolgsgeschichte vom Drittliga-Spieler zum CL-Halbfinalisten: „Eine Geschichte, die man selbst nicht besser schreiben könnte. Es war ein großer Tag.. Heute und morgen dürfen wir es genießen und dann wartet schon das nächste geile Spiel.“

... das Ausschlaggebende: „Nicht eine Sache war entscheidend, es waren viele Dinge. Wir waren einfach die bessere Mannschaft. Vor dem Spiel hätte ich es nicht erwartet. Wir haben heute so viele so Dinge erledigt, wie sie uns vorgegeben werden. Aber schaut Euch das Spiel selbst nochmal an, dann werdet ihr es ja sehen.“ (lacht)

... die Qualität von Atletico: „Joao Felix ist natürlich eine super Spieler mit großer Qualität. Aber Tyler hat am Ende das entscheidende Tor geschossen.“

... die fehlende Nervosität: „Wir waren einfach gut vorbereitet, wir wussten was zu tun ist. Bei uns waren ja auch ein paar Jungs, die schon ein paar Champions-League-Spiele absolviert haben.“

... den kommenden Gegner: „PSG ist ein Top-Team, da müssen wir auch nochmal so eine Leistung wie heute zeigen,. Aber wir haben heute bewiesen, dass wir es drauf haben.“

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) über...

... die Leistung seiner Jungs: „Es war schon sehr abgezockt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Atletico gefährliche Situationen

hatte.“

... der kommende Gegner: „Das ist eine Top-Mannschaft mit einem Top-Trainer. Wir wieder eine Top-Leistung gegen Paris, um ins Finale zu kommen.“

Tyler Adams (RB Leipzig) über...

... das Tor ins Halbfinale: „Ich bin eigentlich nicht der Torjäger. Ich wollte da sein, wenn ich gebraucht werde. Es macht mich stolz, was uns gelungen ist. Jeder hat alles gegeben"