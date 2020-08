RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: RB-Coach Nagelsmann sieht großen Vorteil für sein Team

Champions League heute im Live-Ticker: RB Leipzig und Atletico Madrid konnten jeweils einen Vorjahres-Finalisten ausschalten. Nun trifft man in der Top-Acht aufeinander.

RB Leipzig - Atletico Madrid -:- (-:-), 13. August 2020, 21 Uhr, live im TV und Live-Stream

RB und Atleti warfen jeweils einen Vorjahres-Finalisten im Achtelfinale raus.

warfen jeweils einen Vorjahres-Finalisten im Achtelfinale raus. Nun treffen die beiden Topteams im Viertelfinale der Champions League aufeinander.

der Champions League aufeinander. RB-Trainer Julian Nagelsmann sieht angesichts des Spielmodus einen Vorteil für seine Mannschaft.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Nagelsmann wie Guardiola, Zidane und Simeone?

Update vom 12. August, 19:40 Uhr: RB-Coach Julian Nagelsmann hat durch Einzug ins Viertelfinale der Champions League international an Renommee gewonnen. Zuletzt gab der 33-Jährige sogar ein Angebot aus Spanien zu. Das spanische Blatt ABC lobte Nagelsmann in höchsten Tönen und verglich ihn sogar mit dem Trainer von Real Madrid Zinedine Zidane: „Ein Trainer, der ein bisschen was von Simeone vereint, ein bisschen was von Guardiola und Zidane.“

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Wer ersetzt Werner?

Update vom 12. August, 19:30 Uhr: Eine der spannendsten Fragen für RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann dürfte die Frage nach dem Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner sein. Wer soll die Tore gegen das gewohnt stark verteidigende Atletico schießen? Patrik Schick und Yussuf Poulsen wären die logischen Kandidaten. Marcel Sabitzer, mit 16 Pflichtspieltoren nach Werner Leipzigs bester Torschütze in dieser Saison, könnte weiter vorne als gewohnt agieren. Den Verlust des deutschen Nationalspielers können die Sachsen nur als Team auffangen.

Lissabon - Nachdem der erste Halbfinalist bereits am Dienstagabend im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo ermittelt wird, folgt Tags darauf das zweite Viertelfinale des Champions-League-Turniers*. Am Mittwochabend stehen sich RB Leipzig* und Atletico Madrid in einem K.-o.-Spiel der letzten Acht Teams in der Königsklasse* gegenüber. Dabei stand die Partie aufgrund von zwei positiven Corona-Tests bei den Spaniern auf der Kippe.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Beide Teams warfen den Vorjahres-Finalisten aus dem Turnier

Die Leipziger schafften es vor der Corona-Pause, den Vorjahres-Finalisten Tottenham eindrucksvoll aus dem Turnier zu werfen. Den Vertreter aus der Premier League* konnte man in zwei Spielen erst mit 1:0 und später mit 3:0 besiegen, womit man sich zusätzlichen Respekt für die kommende Runde verschafft. Atletico Madrid beendete im Achtelfinale die Königsklassen-Träume des Titelträgers FC Liverpool.

"Die beiden positiven Corona-Fälle bei Atletico Madrid haben keinerlei Auswirkungen auf unsere Vorbereitung für das Spiel.



Wir lassen diese Meldung nicht an uns heran, gehen ganz normal in die Woche und richten den Fokus unserer Arbeit wie gehabt auf Donnerstag aus." https://t.co/QHkVV402OE — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 10, 2020

Trainer Julian Nagelsmann sieht einen großen Vorteil durch den Spielmodus für seine Leipziger. „Für Atletico wären zwei Spiele deutlich leichter als nur eins, da sie so abgezockt sind. Für uns ist es leichter, nur ein Spiel zu haben, weil wir in dem Spiel einfach an die Grenzen gehen können, ohne zu viel überlegen zu müssen“, so der 33-Jährige.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Nagelsmann-Elf gewann bereits in Lissabon

Der gebürtige Landsberger sieht die Chancen seines Teams durch den veränderten Modus nicht eingeschränkt und meint selbstbewusst: „Es kann bis ins Finale gehen. Das ist dieses Jahr leichter als in den anderen Jahren.“ Gute Erinnerungen an Lissabon hat der Bundesligist* seit der Vorrunde: gleich im ersten Spiel der Gruppe G konnte man Benfica mit 2:1 besiegen*. Allerdings findet das Spiel gegen „Atleti“ im Estadio José Alvalade in Lissabon statt, der Heimat von Stadtrivale Sporting.

Atletico Madrid ist nach Platz vier in der Liga auf eine kleine Wiedergutmachung aus und geht angesichts des international erfahrenen Kaders und Trainers als Favorit in die Partie. Alleine der Atleti-Mittelfeldspieler Koke hat in seiner Karriere für die erste und zweite Mannschaft von Atlético Madrid mehr Ligaspiele absolviert, als RB Leipzig in seiner ganzen Historie seit der Vereinsgründung 2009 überhaupt bestritten hat.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Simeone gegen Nagelsmann - Duell der impulsiven Trainer

Das Team von Diego Simeone ist durch die Fortführung der spanischen Liga gut eingespielt und blieb sechzehn Mal in Serie ungeschlagen. Der Coach des spanischen Hauptstadtklubs wird sich wohl das ein oder andere Wortgefecht mit dem impulsiven Nagelsmann liefern. Der polnische Referee Szymon Marciniak wird für faire Bedingungen sorgen. (ajr) *tz.de ist Teil des budesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

