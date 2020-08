RB Leipzig - Atletico Madrid JETZT im Live-Ticker: Irres Tempo zum Auftakt! Leipzig fordert die Rojiblancos

Champions League heute im Live-Ticker: RB Leipzig und Atletico Madrid konnten jeweils einen Vorjahres-Finalisten ausschalten. Nun trifft man in der Top-Acht aufeinander.

RB Leipzig - Atletico Madrid 0:0, 13. August 2020, 21 Uhr, live im TV und Live-Stream

RB und Atleti warfen jeweils einen Vorjahres-Finalisten im Achtelfinale raus.

warfen jeweils einen Vorjahres-Finalisten im Achtelfinale raus. Nun treffen die beiden Topteams im Viertelfinale der Champions League aufeinander.

Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino - Nkunku - Olmo, Poulsen Aufstellung Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi - Carrasco, Koke, Herrera, Saul Niguez - Diego Costa, Llorente Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen) Tore: -

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

29. Minute: Trotz der fehlenden Zuschauer ist es hier ordentlich laut im Estadio Jose Alvalade. Das liegt aber nicht daran, dass sich etwas Fans ins Stadion geschmuggelt haben. Nein, es liegt am Coaching der beiden Trainer. Julian Nagelsmann und Diego Simeone sind hier lautstark dabei. Noch aber konnte keiner der beiden Übungsleiter den Ball ins Tor brüllen....

25. Minute: Jetzt fordert hier RB Elfmeter! Renan Lodi klärt einen Abschluss mit dem Körper und nicht mit der Hand, deswegen bleibt der VAR auch ruhig - richtige Entscheidung.

19. Minute: Wieder ein gefährlicher Standard der Rojiblancos! Dieses Mal aber klärt Halstenberg am zweiten Pfosten zur Ecke. Ganz schön was los hier - RB kommt aktuell aber kaum hinten raus.

Wieder hält Pete!!



Dieses Mal geht es für das Team von Trainer Simeone auf der linken Seite ganz schnell.



Yannick #Carrasco mit einem harten Schuss aufs kurze Eck. Aber Pete klärt zur Ecke - die bringt nichts ein.#MissaoFinal#RBLATL | 13. | 0:0 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

14. Minute: Uiii! Das sah aber nicht astrein aus. Chaos nach der Ecke im RB-Strafraum, wo Gulacsi dann Saul Niguez leicht an der Hacke berührt und dieser fällt. Der VAR schaut sich das Ganze nochmal an - gibt zum Glück für Leipzig keinen Elfer.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Mega-Chancen zum Auftakt!

13. Minute: Gulacsi! Die Rojiblancos schalten brutal schnell um, RB schaut nur hinterher. Carrasco wird im Strafraum toll freigespielt und scheitert mit seinem Schuss ins kurze Eck am Leipziger Keeper, der zur Ecke klärt.

8. Minute: Jetzt gibt's auch die erste Atleti-Chance! Renan Lodi flankt die Kugel per Freistoß in den Strafraum, dort setzt sich Savic im Kopfballduell durch und fordert Gulacsi, der den krummen Ball im Nachfassen vor der Linie sicher hat.

4. Minute: Was für eine Chance für RB! Savic klärt die Hereingabe nicht ordentlich und die Kugel fällt Halstenberg im Strafraum vor die Füße. Doch der Nationalspieler zielt mit seiner Direktabnahme leider zu hoch und haut das Ding auf die Tribüne. Schade, da war mehr drin!

Erste Ecke für #DieRotenBullen!



Christo #Nkunku tritt von links an. Die Defensive von Atletico klärt aber zunächst.



Im zweiten Anlauf landet der Ball im Strafraum bei Marcel #Halstenberg. Der feuert das Leder aber über das Tor.#MissaoFinal#RBLATL | 4. | 0:0 pic.twitter.com/BSokWpQak5 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

3. Minute: Und RB hat hier von Anfang an viel Ballbesitz, während Atletico sich hier erstmal zurückzieht und Leipzig das Feld überlässt. Gleich die erste Ecke für die Nagelsmänner...

1. Minute: Der Ball rollt! Schiedsrichter Marciniak pfeift die Partie in Lissabon an!

Update vom 13. August, 20.58 Uhr: RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff verrät bei Sky nun, dass er ein „gutes Bauchgefühl“ habe. Lassen wir uns mal überraschen, ob er damit richtig liegt.

Update vom 13. August, 20.51 Uhr: „Großer Taten brauchen eine gute Vorbereitung. Die haben wir gehabt“, verrät Julian Nagelsmann nun bei DAZN: „Die Jungs wissen, was zu tun ist.“

Auch hier erklärt der RB-Coach nochmal seine Wahl für Olmo und Nkunku in der Offensive. „Ich wollte mehr Mittelfeldspieler auf dem Platz haben, weil wir eine klare Idee haben mit den gegnerischen Sechser“, so Nagelsmann. Sind wir mal gespannt. Gleich geht's los!

Update vom 13. August, 20.35 Uhr: Coach Julian Nagelmann erklärt nun bei Sky seine doch etwas überraschende Aufstellung und spricht dabei in der Offensive von „Variabilität“ und dass man generell „auf viele Dinge vorbereitet“ sei. Schick und Forsberg, die beide nur auf der Bank sitzen, seien für den weiteren Spielverlauf ernsthafte Alternativen.

Des Weiteren erwartet der RB-Coach vor allem in der ersten Halbzeit „eine intensive Partie“, weshalb der nicht ganz fitte Schick vermutlich auch zunächst auf der Bank Platz nimmt.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Aufstellungen sind da!

Update vom 13. August, 19.49 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Von wegen Schick, von wegen quirlige Mittelfeldspieler! Julian Nagelsmann setzt auf Yussuf Poulsen und Dani Olmo im Sturm als Werner-Ersatz.

Die Aufstellung von RB Leipzig im Stenogram: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino - Nkunku - Olmo, Poulsen

Die Aufstellung von Atletico Madrid im Stenogramm: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renen Lodi - Carrasco, Koke, Herrera, Saul Niguez - Diego Costa, Llorente

Update vom 13. August, 19 Uhr: In knapp einer halben Stunde können wir mit den Aufstellungen rechnen. Wir sind schon ganz gespannt!

Update vom 13. August, 17.22 Uhr: Für RB Leipzig ist eine Personalie vor dem CL-Viertelfinale besonders bitter: Timo Werner. Der Nationalspieler ist trotz des größten Spiels der Vereinsgeschichte vorzeitig zum FC Chelsea gewechselt. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch erklärte RB-Coach Julian Nagelsmann, wie er den Stürmer-Stat ersetzen möchte.

Dabei hat der 33-jährige Coach zwei Ideen. Auf der einen Seite die Option mit „zwei Kanten“, wie Nagelsmann es nannte. Also vermutlich Yussuf Poulsen und Patrik Schick. Oder aber, „dass wir mit sehr vielen wuseligen Mittelfeldspielern auflaufen“, sagte Nagelsmann, „quasi so spielen, wie Barcelona jahrelang gegen Atletico in der Liga gespielt hat.“ Sozusagen die Messi-Taktik!

Welche RB-Star könnte die Rolle übernehmen? Der Spanier Dani Olmo dürfte von Haus aus motiviert sein. Oder Christopher Nkunku? Wir sind gespannt - in knapp zwei Stunden wissen wir mehr.

RB Leipzig - Atletico Madrid im Live-Ticker: Alle Corona-Tests von den Rojiblancos negativ

Update vom 13. August, 16.59 Uhr: Nachdem es im Vorfeld der CL-Partie bei Atletico Madrid zwei positive Corona-Tests gegeben hatte und deswegen Angel Correa und Sime Vrsaljko nicht mit nach Lissbon reisten, waren die letzten Tests bei den Rojiblancos am Donnerstagvormittag allesamt negativ.

RB Leipzig - Atletico Madrid im Live-Ticker: Nagelsmann mit spannender Ankündigung

Update vom 13. August, 15.46 Uhr: Langsam wird es ernst! In rund fünf Stunden geht es los zwischen Leipzig und Atletico Madrid. Die Champions League hatte am Mittwochabend einmal mehr gezeigt, wie spannend sie sein kann - PSG setzte sich in den Schlussminuten gegen Atalanta Bergamo durch. Ob es zwischen RB und Atleti heute ähnlich spannend wird?

Update vom 13. August, 10.45 Uhr: Vor dem allerersten Champions-League Viertelfinale in der kurzen Geschichte von RB Leipzig* scheinen die Spieler von Julian Nagelsmann hoch konzentriert sowie mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein in die Begegnung zu gehen. Am Donnerstagabend ab 21 Uhr entscheidet sich, wer im Semifinale der Königsklasse auf das Team von Paris Saint-Germain trifft. Die Franzosen konnten sich in einer dramatischen Schlussphase gegen Atalanta durchsetzen. Und das, obwohl PSG-Coach Thomas Tuchel derzeit eine Gehhilfe benötigt*.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: RB-Defensivspieler Klostermann glaubt an Chance der Sachsen

Leipzigs Abwehr-Allrounder Lukas Klostermann rechnet angesichts der Qualitäten des Viertelfinal-Gegners Atlético Madrid mit wenigen Toren. Doch räumt der Nationalspieler seinen Leipzigern im Interview mit dem Kicker gegenüber „eine realistische Chance“ gegen die erfahrene Mannschaft von Diego Simeone ein. Atletico sei „extrem leidenschaftlich, verteidigen diszipliniert und können in den richtigen Momenten eiskalt zustechen“, so der 24-Jährige. „Deshalb rechne ich nicht unbedingt mit einem Torfestival“, fügte er hinzu.

RB-Leipzig-Coach Nagelsmann sieht es ähnlich wie Klostermann. „Wir werden mutig auftreten und unsere Art, Fußball

zu spielen, auf den Platz bringen“, soweit die Ankündigung des 33-Jährigen. Wer die Position des transferierten Timo Werner gegen Atletico einnimmt, verriet er jedoch nicht. „Es wird ein fähiger Spieler sein, der Profi von RB Leipzig ist“, so der Trainer.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Nagelsmann wie Guardiola, Zidane und Simeone?

Update vom 12. August, 19:40 Uhr: RB-Coach Julian Nagelsmann hat durch Einzug ins Viertelfinale der Champions League international an Renommee gewonnen. Zuletzt gab der 33-Jährige sogar ein Angebot aus Spanien zu. Das spanische Blatt ABC lobte Nagelsmann in höchsten Tönen und verglich ihn sogar mit dem Trainer von Real Madrid Zinedine Zidane: „Ein Trainer, der ein bisschen was von Simeone vereint, ein bisschen was von Guardiola und Zidane.“

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Wer ersetzt Werner?

Update vom 12. August, 19:30 Uhr: Eine der spannendsten Fragen für RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann dürfte die Frage nach dem Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner sein. Wer soll die Tore gegen das gewohnt stark verteidigende Atletico schießen? Patrik Schick und Yussuf Poulsen wären die logischen Kandidaten. Marcel Sabitzer, mit 16 Pflichtspieltoren nach Werner Leipzigs bester Torschütze in dieser Saison, könnte weiter vorne als gewohnt agieren. Den Verlust des deutschen Nationalspielers können die Sachsen nur als Team auffangen.

Lissabon - Nachdem der erste Halbfinalist bereits am Dienstagabend im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo ermittelt wird, folgt Tags darauf das zweite Viertelfinale des Champions-League-Turniers*. Am Mittwochabend stehen sich RB Leipzig* und Atletico Madrid in einem K.-o.-Spiel der letzten Acht Teams in der Königsklasse* gegenüber. Dabei stand die Partie aufgrund von zwei positiven Corona-Tests bei den Spaniern auf der Kippe.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Beide Teams warfen den Vorjahres-Finalisten aus dem Turnier

Die Leipziger schafften es vor der Corona-Pause, den Vorjahres-Finalisten Tottenham eindrucksvoll aus dem Turnier zu werfen. Den Vertreter aus der Premier League* konnte man in zwei Spielen erst mit 1:0 und später mit 3:0 besiegen, womit man sich zusätzlichen Respekt für die kommende Runde verschafft. Atletico Madrid beendete im Achtelfinale die Königsklassen-Träume des Titelträgers FC Liverpool.

"Die beiden positiven Corona-Fälle bei Atletico Madrid haben keinerlei Auswirkungen auf unsere Vorbereitung für das Spiel.



Wir lassen diese Meldung nicht an uns heran, gehen ganz normal in die Woche und richten den Fokus unserer Arbeit wie gehabt auf Donnerstag aus." https://t.co/QHkVV402OE — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 10, 2020

Trainer Julian Nagelsmann sieht einen großen Vorteil durch den Spielmodus für seine Leipziger. „Für Atletico wären zwei Spiele deutlich leichter als nur eins, da sie so abgezockt sind. Für uns ist es leichter, nur ein Spiel zu haben, weil wir in dem Spiel einfach an die Grenzen gehen können, ohne zu viel überlegen zu müssen“, so der 33-Jährige.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Nagelsmann-Elf gewann bereits in Lissabon

Der gebürtige Landsberger sieht die Chancen seines Teams durch den veränderten Modus nicht eingeschränkt und meint selbstbewusst: „Es kann bis ins Finale gehen. Das ist dieses Jahr leichter als in den anderen Jahren.“ Gute Erinnerungen an Lissabon hat der Bundesligist* seit der Vorrunde: gleich im ersten Spiel der Gruppe G konnte man Benfica mit 2:1 besiegen*. Allerdings findet das Spiel gegen „Atleti“ im Estadio José Alvalade in Lissabon statt, der Heimat von Stadtrivale Sporting.

Atletico Madrid ist nach Platz vier in der Liga auf eine kleine Wiedergutmachung aus und geht angesichts des international erfahrenen Kaders und Trainers als Favorit in die Partie. Alleine der Atleti-Mittelfeldspieler Koke hat in seiner Karriere für die erste und zweite Mannschaft von Atlético Madrid mehr Ligaspiele absolviert, als RB Leipzig in seiner ganzen Historie seit der Vereinsgründung 2009 überhaupt bestritten hat.

RB Leipzig gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Simeone gegen Nagelsmann - Duell der impulsiven Trainer

Das Team von Diego Simeone ist durch die Fortführung der spanischen Liga gut eingespielt und blieb sechzehn Mal in Serie ungeschlagen. Der Coach des spanischen Hauptstadtklubs wird sich wohl das ein oder andere Wortgefecht mit dem impulsiven Nagelsmann liefern. Der polnische Referee Szymon Marciniak wird für faire Bedingungen sorgen. (ajr) *tz.de ist Teil des budesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.