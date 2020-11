RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Nagelsmann vs. Tuchel im Trainer-Duell - Gelingt den Bullen die Revanche?

RB Leipzig startete mit drei Punkten aus zwei Spielen in die Champions-League-Saison. Gegen den Vorjahres-Finalsten Paris wartet nun ein harter Gegner auf RB.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain -:- (-:-) Mi., 21 Uhr bei Sky und DAZN

Mitte August verlor RB Leipzig* das Halbfinale der Champions League* gegen Paris Saint-Germain .

. Nun gibt es in der Gruppenphase der Königsklasse ein Wiedersehen .

. PSG und RB stehen mit jeweils drei Punkten aus zwei Spielen punktgleich in der Tabelle.

Aufstellung RB Leipzig: Gulasci - Konate, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg, Olmo Aufstellung Paris Saint-Germain: Tore: Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Update vom 4. November, 20 Uhr: Die Aufstellung von RB Leipzig ist da! Trainer Julian Nagelsmann nimmt im Vergleich zum 0:1 in Mönchengladbach fünf Startelfänderungen vor. Für Henrichs, Kampl, Samardzic, Sörloth und Poulsen beginnen Konate, Mukiele, Haidara, Forsberg und Nkunku. Nagelsmann schickt gegen PSG eine Dreierkette respektive Fünferkette ins Rennen. Er verzichtet auf eine echte Sturmspitze, vorne sollen Nkunku, Forsberg und Olmo wirbeln.

Update vom 4. November, 19.40 Uhr: RB Leipzig will sich für das 0:3 im Halbfinale der Champions League gegen PSG revanchieren. „Wir haben unsere Fehler erkannt“, sagte Christopher Nkunku. „Wir müssen das korrigieren, was wir in Lissabon nicht gut gemacht haben. Wir müssen punkten.“ Der 22 Jahre alte Franzose stammt aus der Jugend von PSG, schaffte aber nicht den ganz großen Durchbruch.

Update vom 4. November, 19.25 Uhr: Im Parallelspiel der Gruppe führt Basaksehir Istanbul zu Hause mit 1:0 gegen Manchester United. Torschütze in der zwölften Minute war der Ex-Hoffenheimer Demba Ba.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Tuchel schon in seinem letzten Jahr in Paris?

Update vom 4. November, 19.10 Uhr: Der Vertrag von PSG-Trainer Thomas Tuchel läuft nächsten Sommer aus. Wegen einer potenziellen Verlängerung müsse man, so Tuchel, „nicht träumen, wenn man unter ständigem Beschuss steht.“ Der Ex-BVB-Coach fühlt sich in Frankreich ungerecht behandelt: „Ich hatte eine Zeit lang diese naive Vision, dass der Trainer nach vier Titeln und einem Champions-League-Finale für eine Weile nicht in der Schusslinie stehen würde - es dauerte fünf Tage.“

„Offensichtlich können wir es nicht allen recht machen. Wir konzentrieren uns also darauf, mit dem Team zu arbeiten und die Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen. Dies funktioniert dank einer guten Beziehung zur Mannschaft und den Mitarbeitern“, fügte Tuchel trotzig hinzu. Man müsse „wissen, wie man Scheuklappen aufsetzt.“

Update vom 4. November, 18.30 Uhr: RB Leipzig kassierte zuletzt mit dem 0:5 in Manchester und dem 0:1 in Mönchengladbach zwei Niederlagen in Folge. Das passierte den Sachsen unter Trainer Julian Nagelsmann zuvor nur einmal Anfang Oktober 2019, damals gegen Schalke und Lyon. Drei Pleiten in Folge setzte es für RB letztmals im Februar 2018.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Leipzig will es den „Großen“ zeigen

Update vom 4. November, 18.20 Uhr: RB Leipzig will heute Abend gegen Paris St. Germain endlich mal wieder einen großen Gegner in der Champions League schlagen. In der Vorsaison gelangen im Achtelfinale zwei Siege gegen Tottenham Hotspur und im Viertelfinale ein Sieg gegen Atletico Madrid.

Manchester United und PSG sind aber noch größere Gegner und sind in Europa eine andere Hausnummer. Im Halbfinale setzte es gegen PSG ein 0:3 und vor einer Woche gegen United ein 0:5. Die Sachsen müssen nun beweisen, dass sie es auch mit den Schwergewichten in ihrer Gruppe aufnehmen können.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Trainer-Duell zwischen Nagelsmann und Tuchel

Update vom 4. November, 17.45 Uhr: Die Partie zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain ist auch das Duell der beiden deutschen Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Die beiden Trainer kennen sich schon seit 2007, als Nagelsmann unter Coach Tuchel als Scout arbeitete. „Es ist kein Trainerduell, es geht um die beiden Teams“, sagte Nagelsmann.

Der 33-Jährige hat alle vier Duelle gegen seinen früheren „Lehrmeister“ verloren. Mit Hoffenheim gab es drei Niederlagen gegen Dortmund und im August mit Leipzig das bittere Aus im Halbfinale der Champions League gegen PSG. Gelingt Nagelsmann heute der erste Sieg gegen Tuchel?

Update vom 4. November, 13.01 Uhr: Natürlich ist Paris St. Germain ein echtes Schwergewicht - aber RB Leipzig steht nach der hohen Auftaktniederlage gegen Manchester United bereits latent unter Druck. Der Lerneffekt aus dem verlorenen Halbfinale sei, dass „wir uns definitiv nicht verstecken müssen“, sagt Trainer Julian Nagelsmann.

Der 33-Jährige sieht beide Spiele gegen Paris als „K.O.-Duelle“. In den zwei Spielen sollen mindestens vier Punkte her. „Druck ist ein Privileg, es geht um was. Ansonsten wäre es langweilig“, gibt sich der Coach angriffslustig.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Revanche für die Roten Bullen?

Erstmeldung vom 3. November: Leipzig - Es war der historische 18. August 2020, als RB Leipzig tatsächlich die Chance auf den Finaleinzug beim Champions-League-Turnier in Lissabon* bekam. Doch der damalige Gegner Paris Saint-Germain setzte sich eindeutig mit 3:0 gegen die Sachsen durch. Lediglich 78 Tage nach dem Duell bekommt die Mannschaft von Julian Nagelsmann eine neue Gelegenheit, den französischen Primus zu schlagen.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Star-Duo fehlt bei Paris - Nagelsmann und sein Team auf der Suche nach der Form

Doch bei RB läuft es im Gegensatz zur Vorsaison nicht nicht besonders rund, erst verlor man im zweiten Champions-League-Gruppenspiel gegen Manchester United mit 0:5, dann folgte eine 0:1-Niederlage im Bundesliga*-Topspiel gegen den Beinahe-Real-Bezwinger Borussia Mönchengladbach*. Ausgerechnet gegen Paris steht Nagelsmanns Team unter Zugzwang.

Bei PSG scheint man sich nach zwei Niederlagen im September wieder berappelt zu haben und führt die Tabelle der Ligue 1 mit zwei Zählern Vorsprung an. Das letzte Königsklassen-Spiel gewann man mit 2:0 gegen Basaksehir, während die Leipziger im Old Trafford untergingen.

Etwas Hoffnung keimt jedoch bei den Leipzigern, denn im Starensemble der Franzosen fehlen ausgerechnet die beiden wichtigsten Offensivspieler Neymar und Kylian Mbappé. Der Brasilianer klagt über Adduktorenprobleme, den französische Knipser plagt eine Oberschenkelverletzung. Obendrein fehlen PSG-Coach Thomas Tuchel Julian Draxler, Marco Verratti, Mauro Icardi und Juan Bernat. Auch auf Seiten der Leipziger fehlen mit Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg oder Konrad Laimer einige Leistungsträger.

RB Leipzig - PSG im Live-Ticker: Mindestens ein Sieg gegen Paris braucht Nagelsmann für das Weiterkommen

Neben der Revanche ist das Weiterkommen in der Gruppe ein großer Ansporn für die RB-Kicker, Julian Nagelsmann versicherte, dass man „gewisse Lehren aus dem Halbfinale gezogen" habe. Sollte seine Mannschaft noch Ambitionen in der Champions League haben, so müsse beim Heimspiel am Mittwoch oder beim Auswärtsspiel in Paris „ein Pflichtsieg" eingefahren werden. Ob Nagelsmanns einstiger Trainer Tuchel dies zulassen wird, ist jedoch fraglich.