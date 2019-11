Live-Ticker: RB Leipzig zu Gast in St. Petersburg - rund 50 -RB-Fans angewiesen

RB Leipzig muss am Dienstagabend bei Zenit St. Petersburg ran. Brillieren die Bullen jetzt auch in der Champions League? Wir berichten im Live-Ticker.

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg -:- (-:-), Dienstag, 18.55 Uhr. Es ist der vierte Spieltag in der Gruppenphase.

Die Roten Bullen könnten einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

17.15 Uhr: Fan-Ärger schon vor der Partie: Rund 50 Fans und ein Journalist können das heutige Spiel der „Roten Bullen“ wegen Visa-Problemen nicht im Stadion erleben, obwohl sie bereits Hotel, Flüge oder eben auch die Tickets schon gekauft hatten. Das bestätigte der RB-Marketing-Direktor Florian Scholz.

Grund für die Abweisung sei das neue elektronische Visa-Verfahren, das aktuell noch fehlerhaft daherkommt. Wird statt des Buchstabens „O“ die Zahl „0“ angegeben, ist das Visum als nicht gültig angesehen. Zudem können fehlerhafte Angaben zu Geburtsnamen ebenfalls die Einreise verhindern.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker an diesem Champions-League-Abend! Bereits um 18.55 Uhr tritt RB Leipzig bei Zenit St. Petersburg an. Geht Timo Werners Serie auch in der Königsklasse weiter? In den letzten beiden Spielen kommt der Stürmer auf ganze 5 Tore und 5 Vorlagen - eine unfassbare Quote.

10 - @TimoWerner sammelte in den 2 Pflichtspielen der vergangenen Woche 10 Torbeteiligungen (5 Tore, 5 Assists) und damit doppelt so viele wie jeder andere Spieler in den Top5-Ligen Europas. Nonplusultra. @DieRotenBullen #ZENRBL pic.twitter.com/UwrmPq5wwk — OptaFranz (@OptaFranz) November 5, 2019

Zenit St. Petersburg - RB Leipzig im Live-Ticker: „Wollen weiter diese Gier auf den Platz bringen“

Sankt Petersburg - Vierter Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase - und RB Leipzig kann schon einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale der Königsklasse machen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann führt die Staffel G mit sechs Zählern an, mit einem Sieg in Sankt Petersburg hätte man in den abschließenden beiden Partien alle Trümpfe in der Hand.

Stürmer Yussuf Poulsen sagt vor der Partie am Dienstag (18.55 Uhr): „Wir wollen dranbleiben und weiter diese Gier auf den Platz bringen. Wir müssen diesen Schwung mitnehmen und versuchen, so lange wie möglich auf dieser Welle zu bleiben.“

Live-Ticker: RB Leipzig zu Gast bei Zenit St. Petersburg - wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale?

Im russischen Nordwesten könnte es ungemütlich werden, es sind Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt. Möglicherweise schneit es. Die Leipziger sind aber so oder so heiß - in den vergangenen beiden Partien haben sie es gewaltig krachen lassen: 6:1 im DFB-Pokal über Wolfsburg, 8:0 in der Bundesliga gegen Mainz. Die Russen dürften gewarnt sein.

„Wenn wir in St. Petersburg den siebten, achten und neunten Punkt holen, dann haben wir einen sehr bedeutenden Schritt in der Champions League gemacht“, sagte Julian Nagelsmann vor der Partie. Dabei hatte der Trainer selbst vor gerade mal etwas mehr als einer Woche und dem 1:2 in Freiburg von einer Krise gesprochen.

Live-Ticker: RB Leipzig mit Ausrufezeichen bei Zenit St. Petersburg?

Davon ist nun keine Rede mehr. Währenddessen wird nach dem Aus von Trainer Niko Kovac in München über einen Nachfolger diskutiert. Gehört RB-Trainer Julian Nagelsmann auch zu den Kandidaten? Beim FC Bayern ist auch die Personalie Timo Werner immer wieder ein Thema.

