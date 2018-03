Real-Boss stellt Bericht zu Lewandowski persönlich bei Rummenigge richtig

Die Spekulationen um einen Wechsel von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zu Real Madrid gehen weiter. Nun schaltete sich der Boss der Königlichen ein.

München - Ein Bericht der spanischen Zeitung „El Mundo Deportivo“, der sich später als falsch herausstellte, sorgte am Samstag für Wirbel. Demzufolge soll sich der polnische Fußball-Nationalspieler nun mit den Königlichen auf einen vom Sommer an gültigen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Der Kontrakt soll eine Option auf eine dritte Saison beinhalten. Der Vertrag des 29-Jährigen in München läuft allerdings noch bis 2021. Die Bayern-Verantwortlichen haben bei Spekulationen um Lewandowski zuletzt immer wieder auf die Vertragslaufzeit verwiesen.

Im Bericht heißt es, die Einigung zwischen Real und dem Topstürmer der Bundesliga sei nach einer Reihe von Treffen zwischen dessen neuem Berater Pini Zahavi und José Ángel Sánchez, der rechten Hand von Madrids Clubchef Florentino Pérez, getroffen worden. Pérez habe sich für eine Verpflichtung von Lewandowski entschieden, weil Wunschspieler Neymar von Paris Saint-Germain wohl für diesen Sommer keine Freigabe für einen schnellen Abschied aus Frankreich erhalten werde. Auch Tottenham-Star Harry Kane sei nicht zu bekommen.

Am späten Nachmittag wurde klar: Alles heiße Luft! Laut Münchner Merkur habe es zwischen den Beratern des Torjägers und den Verantwortlichen der Königlichen keinen Kontakt gegeben. Das bestätigte Real-Präsident Florentino Pérez seinem Münchner Kollegen Karl-Heinz Rummenigge am Samstag höchstpersönlich.

Mehr lesen Sie hier auf Merkur.de.*

dpa





*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.