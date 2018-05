Live-Ticker: Real gegen Liverpool - wer gewinnt das Finale der Champions League?

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale der Champions League 2018 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Im Verlauf der Saison kristallisierte sich dieses Duell heraus, nun stehen sich die Königlichen und die Reds von der Anfield Road in Kiew gegenüber. Real setzte sich im Halbfinale knapp gegen den FC Bayern durch (2:1, 2:2), Liverpool schaltete den AS Rom aus (5:2, 2:4).

Das Finale ist auch das Aufeinandertreffen der treffsichersten Akteure in dieser Spielzeit. Cristiano Ronaldo (Real) führt mit 15 Treffern unangefochten das Ranking an, dahinter aber folgen mit Roberto Firmino, Mohamed Salah (je zehn Treffer) und Sadio Mané (acht Tore) gleich drei Liverpool-Spieler.

Kann die Klopp-Truppe die Madrilenen stoppen oder heißt der Champions-League-Sieger zum dritten Mal in Serie Real? Hier im Ticker erfahren Sie es!

Nach 124 Partien, die nur das Ziel hatten, zwei Finalisten zu ermitteln, steht das große Endspiel bevor. Titelverteidiger Real Madrid trifft im Finale der UEFA Champions League auf den FC Liverpool und will somit als erstes Team seit dem FC Bayern (1974-76) dreimal in Folge die Königsklasse des europäischen Fußballs gewinnen. Insgesamt ist es das 26. Endspiel seit der Reformierung des Europapokals der Landesmeister anno 1992. Austragungsort ist das 1923 eröffnete und für die Fußball-EM 2012 komplett umgebaute Olympiastadion von Kiew. Für die ukrainische Hauptstadt ist es das zweite große europäische Finale seit dem Europameisterschaftsendspiel vor sechs Jahren, das Spanien mit 4:0 gegen Italien gewann.

+ Das 70.000 Zushauer fassende Olympiastadion in Kiew ist Schauplatz des Finales der Champions League 2018. © picture alliance / dpa / Fehim Demir

Real Madrid war in den letzten Jahren schlichtweg unaufhaltsam, der Finaleinzug in dieser Saison war der vierte in den vergangenen fünf Jahren - eine wahrlich königliche Bilanz. Der Rekordchampion in der Königsklasse könnte in Kiew seinen insgesamt 13. Titel einfahren und seine Spitzenposition damit ausbauen.