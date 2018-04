Live-Ticker: Schafft Juve das Wunder gegen Real Madrid?

Real Madrid empfängt im Rückspiel des Viertelfinals der Champions League Juventus Turin. Schafft die „Alte Dame“ das Wunder und den Einzug ins Halbfinale? Der Live-Ticker.

Real Madrid - Juventus Turin -:- (Mittwoch 11. April 2018; Anstoß 20.45 Uhr)

Real Madrid: - Juventus Turin: - Tore: - Schiedsrichter: -





+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales zwischen Real Madrid und Juventus Turin! Schafft die „Alte Dame“ das Wunder und dreht den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel? Oder zieht der amtierende Titelträger erneut ins Halbfinale ein? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Vorbericht: Real hängt in der Liga hinterher - Juve marschiert

Madrid - Wieder einmal war es der große Cristiano Ronaldo, der den Unterschied ausmachte. Mit zwei Toren gegen Juventus Turin im Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League stieß der Portugiese die Tür zum Halbfinale für die „Königlichen“ ganz weit auf. Besonders sehenswert dabei sein Tor zum 3:0-Endstand: Der Superstar beförderte das Leder per Seitfallzieher in die Maschen und ließ Italien-Legende Gigi Buffon keine Chance.

Für die „Juventina“ steht damit im Rückspiel eine echte Herkules-Aufgabe auf dem Programm. Im Santiago Bernabeu muss der italienische Tabellenführer einen Drei-Tore Rückstand drehen. Das heißt: Das Team um Nationalspieler Sami Khedira muss vier Tore schießen, um sicher weiter zu kommen. Bei einem 3:0-Sieg ginge es in die Verlängerung.

Doch wo kommt die Hoffnung auf ein solches Fußball-Wunder her? Im Endeffekt kann sich die „Alte Dame“ lediglich auf die Leistungen in der Liga berufen - die nämlich sind auf Seiten der Italiener konstant stark, auf Seiten Reals dagegen eher durchwachsen. Erst am Wochenende verpassten es die „Königlichen“ im Madrider Stadtderby den Rückstand auf Atlético zu verkürzen.

Ganz im Gegensatz dazu die „Juventina“: Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri steht mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und gewann auch am Wochenende gegen Benevento Calcio mit 4:2. Kann Juventus Turin die Leistungen aus der Liga gegen eine absolute Spitzenmannschaft bestätigen? Oder wird Real Madrid wieder auf den Punkt liefern und das den Madrilenen innewohnende Sieger-Gen zeigen? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie Nichts!

sdm