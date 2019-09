Trainer-Beben bei Real Madrid: Steht Zinedine Zidane vor dem Aus? Ex-Bayern-Star soll neuer Coach werden

Bei Real Madrid herrscht Frust nach der bitteren Niederlage in Paris. Trainer Zinedine Zidane soll nach dem schwachen Auftritt sogar vor dem Aus stehen - und ein Nachfolger bereits gefunden sein.

Madrid - Paris Saint-Germain zeigte Real Madrid am Mittwoch in der Champions League die Grenzen auf. Ohne das Offensiv-Trio Neymar, Cavani und Mbappé schossen die Franzosen die Königlichen mit 3:0 aus der heimischen Arena. Vor allem die Art und Weise wie Real im Prinzenpark auftrat, sorgte in Spanien für Kritik. Das Team von Zinedine Zidane brachte über 90 Minuten keinen einzigen Abschluss aufs Tor zustande und verlor am Ende völlig verdient.

Die Niederlage soll Zidane nun sogar das Amt kosten können. Ein Nachfolge sei indes bereits ausgemacht - und in München bestens bekannt.

Real Madrid: Zinedine Zidane droht das Aus - Ex-Bayern-Star soll Nachfolger werden

Die spanische Sportzeitung Marca berichtet, Zidanes Kredit bei den Klubbossen sei „nicht unbegrenzt“. Intern steht ein Rauswurf des Erfolgscoaches somit wohl zur Debatte. Einen möglichen Nachfolger soll Real-Präsident Florentino Pérez bereits ausgemacht haben. Laut Mundo Deportivo ist Ex-Bayern-Spieler Xabi Alonso heißester Favorit auf ein mögliches Zidane-Erbe.

Real Madrid: Xabi Alonso nach Jugend- bald Cheftrainer bei Real?

Der Spanier stand von 2014 bis 2017 beim FCB unter Vertrag und war zuvor fünf Jahre bei Real aktiv - er könnte nun womöglich zu den Königlichen zurückkehren. Nach seinem Karriereende 2017 war der 37-Jährige bereits Jugendtrainer des spanischen Rekordmeisters, aktuell trainiert Alonso die zweite Mannschaft seines Jugendklubs Real Sociedad San Sebastián.

as