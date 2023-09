Europa-League-Auslosung: Leverkusen mit machbaren Aufgaben, attraktive Gegner für Freiburg

Die EL-Gruppengegner für Bayer Leverkusen und den SC Freiburg stehen fest. Für die Breisgauer wird es knackiger, die Werkself hat Losglück.

Europa League : SC Freiburg muss unter anderem gegen West Ham in Gruppe A ran.

: SC Freiburg muss unter anderem gegen West Ham in Gruppe A ran. Auslosung in Monaco : Bayer Leverkusen als Favorit in Gruppe H.

: Bayer Leverkusen als Favorit in Gruppe H. Jürgen Klopps FC Liverpool mit machbaren Aufgaben.

Monaco - Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase hielt vor allem für den Bundesligisten SC Freiburg attraktive Gegner parat. Die Streich-Elf muss in der Gruppe A im jeweiligen Hin- und Rückspiel gegen den englischen Conference-League-Sieger West Ham United, gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland sowie gegen den serbischen Vize-Meister FK TSC Bačka Topola antreten.

Bayer Leverkusen dürfte derweil klarer Favorit der Gruppe H sein. Hier warten Qarabag Agdam (Aserbaidschan) sowie die beiden skandinavischen Vertreter Molde FK (Norwegen) sowie BK Häkchen (Schweden). Zwar keine sehr namhaften Gegner, dafür aber sicherlich machbare für das Team von Cheftrainer Xabi Alonso.

Spannend dürfte es in Gruppe B mit Ajax Amsterdam, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion sowie AEK Athen werden. Jürgen Klopps FC Liverpool wiederum kann sich in Gruppe E auf durchaus schlagbare Kontrahenten freuen.

+++ 13:39 Uhr: Die Verlosung ging rasant vonstatten. Alle Gruppen stehen bereits fest! Machbar erscheint die Aufgabe vor allem für Bayer Leverkusen. Die Werkself geht in der Gruppe H wohl als Favorit ins Rennen. Schwieriger wird es für die Freiburger in Gruppe.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D West Ham United Ajax Amsterdam Glasgow Rangers Atalanta Bergamo Olympiakos Piräus Olympique Marseille Real Betis Sevilla Sporting Lissabon SC Freiburg Brighton & Hove Albion Sparta Prag SK Sturm Graz FK TSC Bačka Topola AEK Athen Aris Limassol Raków Tschenstochau

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Liverpool FC FC Villareal AS Rom Bayer Leverkusen Linzer ASK Stade Rennes Slavia Prag Qarabag Agdam Royale Union Saint-Gilloise Maccabi Haifa FC Sheriff Tiraspol Molde FK FC Toulouse Panathinaikos Athen Servette Genf BK Häcken

+++ 13:37 Uhr: Es wird skandinavisch für Bayer: Molde FK aus Norwegen sowie BK Häcken aus Schweden komplettieren Gruppe H.

+++ 13:35 Uhr: Die Freiburger Gruppe A wird mit dem serbischen Top-Club FK TSC Bačka Topola komplettiert.

+++ 13:31 Uhr: Nun wurde der SC Freiburg gezogen. Für die Breisgauer geht es in die Gruppe A, wo bereits West Ham und Olympiakos Piräus warten!

+++ 13:27 Uhr: Auch Lostopf 2 wurde nun gezogen. Leverkusens erster feststehender Kontrahent Qarabag Agdam, Meister aus Aserbaidschan.

+++ 13:19 Uhr: Nun geht es endlich los! Die Gruppenköpfe aus Topf 1 werden nun verteilt. Die Lose zieht der zweifache EL-Sieger Stéphane Mbia (2014, 2015 mit FC Sevilla). Für Leverkusen geht es in die Gruppe H!



+++ 13:12 Uhr: Gastgeber der heutigen Auslosung in Monaco sind übrigens die beiden früheren Fußball-Stars Matt Smith und Alex Scott. Beide gratulieren zunächst Jesús Navas (FC Sevilla) zur Ernennung zum UEFA-Europa-League-Spieler der Saison und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) zum UEFA-Europa-League-Nachwuchsspieler der zurückliegenden Saison. Zudem erläutert der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti die Formalia für die bevorstehende Auslosung.

Bayer-Star Florian Wirtz ist UEFA-Europa-League-Nachwuchsspieler der zurückliegenden Saison © IMAGO / RHR-Foto

+++ 13:00 Uhr: Gleich geht es los. Titel-Favoriten innerhalb des 32-köpfigen Starterfeldes sind unter anderem der FC Liverpool, West Ham und der AS Rom. Gleich werden sich die acht Gruppen aus den vier Lostöpfen nach und nach füllen.

Update vom Freitag, 1. September, 12:48 Uhr: Den beiden deutschen Klubs drohen Hammerlose bei der Auslosung der Europa-League-Gruppenphase. Hier ein Überblick über die vier Lostöpfe:

Topf 1:

West Ham United

Liverpool FC

AS Rom

Ajax Amsterdam

FC Villareal

Bayer 04 Leverkusen

Atalanta Bergamo

Glasgow Rangers

Topf 2:

Sporting Lissabon

Slavia Prag

Stade Rennes

Olympiakos Piräus

Real Betis Sevilla

Linzer ASK

Olympique Marseille

Qarabag Agdam

Topf 3:

Molde FK

Brighton & Hove Albion

FC Sheriff Tiraspol

Royale Union Saint-Gilloise

SC Freiburg

Sparta Prag

Maccabi Haifa

SK Sturm Graz

Topf 4:

FC Toulouse

AEK Athen

FK TSC Bačka Topola

Servette Genf

Panathinaikos Athen

Raków Tschenstochau

Aris Limassol

BK Häcken

Erstmeldung: Monaco - Am Freitag (31. August) findet in Monaco die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase für die Saison 2023/24 statt. Damit wird der Grundstein gelegt für den anstehenden Wettbewerb und der Beantwortung der Frage: Wer folgt Titelverteidiger FC Sevilla, der sich vergangene Saison gegen die AS Rom durchzusetzen wusste, auf den Thron? Mit in den Ring steigen auch die beiden deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und SC Freiburg.

Europa League 2023/24 Auslosung der Gruppenphase: 1. September, 13 Uhr Start der Gruppenphase: 21. September Titelverteidiger: FC Sevilla

Europa-League-Auslosung: Schwere Gegner für deutsches Duo?

Auch diesmal stehen wieder vier Lostöpfe parat, von denen vor allem der erste namhaft besetzt ist und fast schon Champions-League-Niveau birgt. Neben unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool, West Ham United, AS Rom und Ajax Amsterdam tummelt sich hier auch das Team von Bayer 04 Leverkusen. Der Werkself drohen hierbei aus anderen Töpfen durchaus schwere Gegner, etwa Olympique Marseille, Sporting Lissabon oder AEK Athen aus Griechenland,

In Lostopf drei hingegen wartet der SC Freiburg auf seine diesjährige internationale Bestimmung. Auch auf die Breisgauer könnten harte, wie reizvolle Gruppen-Aufgaben warten, so etwa eines der genannten Top-Teams aus Lostopf 1.

Ab Freitagnachmittag (13 Uhr) lüftet sich der Vorhang dann nach und nach und die Vereine erfahren, mit wem sie es in der neuen EL-Saison zu tun bekommen werden. Wir sind gespannt und werden die Auslosung auf den Portalen von IPPEN.MEDIA außerdem im Live-Ticker begleiten. (chnn)