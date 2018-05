Rekord verpasst: Barcelona kassiert erste Liga-Niederlage

Spaniens Fußballmeister FC Barcelona hat ohne Superstar Lionel Messi am vorletzten Spieltag die erste Liga-Niederlage der Saison kassiert und damit einen historischen Rekord verpasst.

Barcelona - Bei UD Levante unterlagen die Katalanen in einem dramatischen Spiel mit 4:5 (1:2). Barca vergab die Chance, als erste Mannschaft nach Athletic Bilbao (1929/30) und Real Madrid (1931/32) in der spanischen Meisterschaft eine komplette Saison ungeschlagen zu bleiben. Damals bestand die Liga aber nicht aus 38, sondern nur aus 18 Spieltagen.

"Wir sind wütend, dass wir dieses Spiel nicht überstanden haben und die Chance vertan haben, ungeschlagen zu bleiben", sagte Barca-Trainer Ernesto Valverde: "Aber in einer Saison laufen einige Spiele in deine Richtung und manche nicht. Ich denke, dass dieses Ergebnis in jeder Hinsicht hart war, aber zu anderen Zeiten in dieser Saison, wie etwa in Sevilla, hätten wir auch schon verlieren können." Mittelfeldspieler Sergio Busquets haderte: "Das nimmt uns nicht alles weg, was wir sonst in dieser Saison erreicht haben, den Lauf, den wir in zwei Spielzeiten geschafft haben. Aber es ist eine Schande."

Coutinho schnürt Dreierpack - Messi gar nicht dabei

Valverde, der seinen Torgaranten Messi zu Hause gelassen hatte, musste einen schwachen Start seiner Mannschaft mitansehen. Der deutsche Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, der nach einer Pause im Nachholspiel am Mittwoch in die Startaufstellung zurückgekehrt war, musste bereits in der neunten Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. Der ghanaische Stürmer Emmanuel Boateng setzte den Ball aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball ins Tor.

In der 30. Minute war es erneut Boateng, der ter Stegen zum 2:0 für die Gastgeber überwand. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Coutinho (38.) spielte Levante auch in der zweiten Hälfte mutig nach vorne und baute die Führung durch Enis Bardhi (46., 56.) und Boateng (49.) weiter aus. Die weiteren Treffer von Coutinho (59., 64.) und Luis Suarez (71., Foulelfmeter) reichten Barca nicht.

sid