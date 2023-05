Relegation der 2. Bundesliga: Wiesbaden gegen Bielefeld läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld aufeinander. Lesen Sie hier, wie Sie das Hinspiel live im TV schauen können:

In den kommenden Tagen entscheidet sich, welcher Verein den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga erhält. In der Relegation muss Arminia Bielefeld (16. der 2. Bundesliga) gegen den SV Wehen Wiesbaden (3. der 3. Liga) ran. Das Hinspiel steigt am Freitag (2. Juni) in Wiesbaden.

Relegation zur 2. Bundesliga – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Hinspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld live im Free-TV und Stream schauen können.

Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel (6. Juni) werden um 20:45 Uhr angepfiffen. (nwo)