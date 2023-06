Relegation: Wilhelmshöhe gewinnt nach 0:2 zur Pause gegen Weidelsburg 4:2

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Drehte die Partie: Fabio Ohms (Mitte, am Ball) traf im letzten Drittel zweimal für Wilhelmshöhe zum 4:2-Endstand gegen Weidelsburg. © Raphael Wieloch

Mit dem 4:2-Sieg gegen die FSG Weidelsburg hat die TSG Wilhelmshöhe Platz eins weiterhin im Visier.

Altenstädt – 45 Minuten lang sah es danach aus, als würde die FSG Weidelsburg die Aufstiegsrunde zur Fußball-Gruppenliga noch einmal spannend machen. Nach dem Abpfiff stand jedoch fest: Die TSG Wilhelmshöhe hat Platz eins weiterhin im Visier und Weidelsburg kann sich den Aufstieg abschminken.

Denn auch sein zweites Spiel konnte Wilhelmshöhe mit 4:2 (0:2) siegreich gestalten. Somit hat die Elf von Weidelsburg-Coach Jörg Krug mit nur noch einem ausstehenden Spiel keine Chance mehr auf den Platz an der Sonne.

Trainer Üstün forderte, nach der Pause noch eine Schippe draufzulegen

Dabei begann aus Weidelsburger Sicht alles so vielversprechend: Arnold Weber spielte im Mittelfeld seine Schnelligkeit aus, hing zwei, drei Wilhelmshöher ab und traf ins lange Eck (6.) – ein Auftakt nach Maß. Nach einer Viertelstunde kristallisierte sich allerdings heraus, dass Wilhelmshöhe Vorteile in der Spielanlage genoss und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatte. Ein Tor der Gäste, es schien nur eine Frage der Zeit. Raphael Wirth vergab die erste Wilhelmshöher Chance, als ihm im Strafraum der Ball über den Schlappen rutschte (22.).

Und dann folgte urplötzlich das 2:0 – maximal überraschend. Ein lang geschlagener Ball fand in der Sturmspitze Severin Ohr, der per Heber TSG-Torwart Florian Schlosser überwand (30.). Wie bereits im ersten Spiel der Aufstiegsrunde gegen die SG Meißner (2:0) schien die Weidelsburger Effektivität den Unterschied zu machen. Aber Pustekuchen.

Wilhelmshöhes Trainer Hüseyin Üstün verriet, dass er von seiner Mannschaft in der Halbzeitpause forderte, noch eine Schippe draufzulegen – und das tat sie auch. Powerplay der Gäste, während Weidelsburg kaum noch aus der eigenen Hälfte kam. Die logische Konsequenz: der Anschlusstreffer. Mit etwas Glück kombinierte sich Fabio Ohms durch, bediente Sturmpartner Florian Müller – und der netzte ein (54.).

Wilhelmshöhe sorgen in der Schlussphase für klare Verhältnisse

Dieses Tor war der viel zitierte Dosenöffner, denn nur drei Minuten später flankte Müller Richtung zweiten Pfosten, wo Rayan Abu-Hamdan per Kopf auf 2:2 stellte. Weidelsburg sah nun Angriff für Angriff auf sein Tor zurollen, Entlastung fand schlicht nicht statt. Und so kam es, wie es kommen musste. Marlon Feike setzte sich auf dem rechten Flügel durch, bediente den mitgelaufenen Ohms, der aus nächster Nähe wenig Mühe hatte, das Spiel zu drehen – 3:2 (73.).

Weidelsburgs Coach Krug, der sich nicht zu dem Spiel äußern wollte, wechselte mit Meik Amelung anschließend einen zusätzlichen Stürmer ein – der gewünschte Effekt blieb aber aus. Wilhelmshöhe blieb am Drücker und sorgte in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Der umtriebige Ohms setzte zu einem unnachahmlichen Solo an und veredelte es mit seinem zweiten Tor (77.).

Die TSG Wilhelmshöhe bestreitet am Mittwoch (19 Uhr) ihr letztes Spiel der Aufstiegsrunde bei der SG Meißner, die im Parallelspiel 0:3 (0:1) gegen die SG Neukirchen/Röllshausen verlor. (Raphael Wieloch)

Statistik Wilhelsmhöhe: Schlosser – Aliyi, Viehmann, Ketoliukh, Scharf – Wirth (54. Lengemann), Arslan (83. Fingerling), Feike, Abu-Hamdan – Müller (75. Eichler), Ohms (90. Denn) Weidelsburg: Feil – Kreutz, Alheid (77. Amelung), Ungeheuer, Schade – Jakob (59. Mezler), Crede – Gränzdörffer, Weber, Jacob (87. Krackrügge) – Ohr. SR: Tobias Kroh (Weidenhausen) – Z: 250 Tore: 1:0 Weber (6.), 2:0 Ohr (30.), 2:1 Müller (54.), 2:2 Abu-Hamdan (57.), 2:3 Ohms (73.), 2:4 Ohms (77.)

SR: Tobias Kroh (Weidenhausen) – Z: 250

Tore: 1:0 Weber (6.), 2:0 Ohr (30.), 2:1 Müller (54.), 2:2 Abu-Hamdan (57.), 2:3 Ohms (73.), 2:4 Ohms (77.)