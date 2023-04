Restprogramm von Bayern und BVB: Topspiel am 20. Mai könnte Meisterschaft entscheiden

Von: Antonio José Riether

Borussia Dortmund oder der FC Bayern München – wer macht das Titelrennen? Das jeweilige Restprogramm der beiden Meisterschaftskandidaten.

München - Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende zu. Fünf Spieltage vor Schluss steht Borussia Dortmund dicht gefolgt vom FC Bayern auf dem ersten Tabellenplatz, nur ein Zähler beträgt der Vorsprung des BVB. Der Münchner Serienmeister muss folglich auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen, um noch die Chance auf die Meisterschaft zu haben. Wir werfen einen Blick auf das Restprogramm der beiden Titelanwärter.

Bundesliga: FC Bayern mit vermeintlich leichterem Restprogramm als der BVB

Der FC Bayern hat das auf dem Papier einfachere Restprogramm, der Rekordmeister empfängt etwa die beiden Abstiegskandidaten Hertha BSC (30. April) und Schalke 04 (13. Mai) in der Allianz Arena. Auch gegen die beiden im Mittelfeld platzierten Mannschaften Werder Bremen (6. Mai) und Köln (27. Mai) sollten die Bayern mit Punkten rechnen, sofern sich die Profis von Thomas Tuchel wieder aufraffen.

Die vermeintlich schwerste Partie der restlichen Saison findet am vorletzten Spieltag statt, wenn die Bayern mit RB Leipzig wohl einen Anwärter auf die Champions-League-Plätze empfängt. Aktuell stehen die Sachsen mit zwei Punkten Rückstand auf den vierten Tabellenplatz auf Rang fünf. Das Topspiel am Samstagabend (20. Mai) könnte entscheidend für den Meisterschaftskampf werden.

Restprogramm FC Bayern Hertha BSC (Heim) 30. April, 15.30 Uhr (30. Spieltag) Werder Bremen (Auswärts) 6. Mai., 18.30 Uhr (31. Spieltag) FC Schalke 04 (Heim) 13. Mai, 15.30 Uhr (32. Spieltag) RB Leipzig (Heim) 20. Mai, 18.30 Uhr (33. Spieltag) 1. FC Köln (Auswärts) 27. Mai, 15.30 Uhr (34. Spieltag)

Meisterschaftsrennen: Borussia Dortmund kann den Titel aus eigener Kraft holen

Die Ausgangslage von Borussia Dortmund ist klar. Die Westfalen können sich den Titel aus eigener Kraft sichern, mit fünfzehn Punkten aus den letzten fünf Partien würde angesichts der knappen Tabellenführung nichts anbrennen. Allerdings warten noch namhafte Gegner auf die Mannschaft von Edin Terzic.

So empfangen die Schwarz-Gelben mit dem VfL Wolfsburg (7. Mai) und dem Bayern-Besieger 1. FSV Mainz 05 (27. Mai) zwei Teams, die noch Chancen auf das europäische Geschäft haben. Zudem geht es gegen Borussia Mönchengladbach (13. Mai) und den FC Augsburg (21. Mai) – also zwei Teams, die angesichts ihrer Plätze im Tabellenmittelfeld tendenziell weniger Druck verspüren werden. Ebenfalls kompliziert könnte es gleich am 30. Spieltag werden, wenn Dortmund zum Derby ins nahegelegene Bochum reist (28. April). Für den VfL zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Restprogramm Borussia Dortmund VfL Bochum (Auswärts) 28. April, 20.30 Uhr (30. Spieltag) VfL Wolfsburg (Heim) 7. Mai, 17.30 Uhr (31. Spieltag) Borussia Mönchengladbach (Heim) 13. Mai, 18.30 Uhr (32. Spieltag) FC Augsburg (Auswärts) 21. Mai, 17.30 Uhr (33. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 (Heim) 27. Mai, 15.30 Uhr (34. Spieltag)

Bundesliga: BVB muss dreimal in Folge nachziehen - hält Schwarz-Gelb dem Druck stand?

Trotz des Rückstands hat der FC Bayern – neben dem scheinbar einfacheren Restprogramm – einen weiteren kleinen Vorteil. Vom 31. bis zum 33. Spieltag haben die Münchner nämlich die Möglichkeit, vorzulegen und den Dortmundern Druck zu machen. Der BVB wird lediglich am 30. Spieltag, wenn das Freitagabendspiel in Bochum steigt, zeitlich vor den Bayern spielen.

Somit haben die Bayern mehrfach die Möglichkeit, sich die Tabellenführung vorläufig zurückzuholen und den direkten Kontrahenten mit eigenen Ergebnissen ins Grübeln zu bringen. Schon in der Vergangenheit hatte Borussia Dortmund mit vergleichbaren Situationen zu kämpfen, nun muss der FCB auf Fehler des Tabellenersten hoffen. Sollte der BVB die Saison souverän zu Ende spielen, würde die titellose „Katastrophen“-Saison, wie sie Bayern-Boss Oliver Kahn kürzlich bezeichnete, Realität werden. (ajr)