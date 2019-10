Prügelei vor Revierderby: Schalke-Schläger gehen auf BVB-Fan los

Schon vor dem Revierderby am Samstag musste die Polizei ausrücken: Fans von Schalke 04 waren auf einen Anhänger des BVB losgegangen – um sein Shirt zu stehlen.

Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04

Die Polizei bittet nach einem Raub in Dülmen um Hinweise

23-Jähriger vermutlich von gegnerischen Fans angegriffen

Dülmen – Es ist das Spiel aller Spiele: Zwei Mal in der Bundesliga-Saison treffen zwei Fußballvereine aufeinander, die seit jeher eine große Rivalität verbindet. Wenn Borussia Dortmund gegen Schalke 04 spielt, schlagen einige Fans immer wieder über die Stränge – regelmäßig kommt es rund um das Revierderby zu Prügeleien.

BVB-Fan vor Revierderby angegriffen: Polizei Dülmen sucht Zeugen

Die Partie am 9. Spieltag bildete da keine Ausnahme, wie msl24.de* berichtet: Die Polizei bittet nach einem Vorfall am Samstag (26. Oktober) um Hinweise. Ein 23-Jähriger wollte mit seinem Vater das Revierderby in Gelsenkirchen anschauen – bereits um 10 Uhr befanden die zwei sich am Bahnhof in Dülmen.

Plötzlich wurde der junge Mann jedoch angegriffen: Drei Unbekannte hielten den BVB-Fan aus Dülmen fest. Sie versuchten, ihm die Jacke und das darunter befindliche T-Shirt auszuziehen. Der 23-Jährige konnte sich jedoch losreißen – er flüchtete durch das Bahnhofsgelände in den unteren Bereich.

Raub vor Revierderby: Täter trägt auffällige Tätowierung am Hals

Die Täter ließen jedoch nicht von ihrem Opfer ab: Sie folgten dem Mann. Dann prügelten und traten sie auf ihn ein, wobei sie die Herausgabe seines Handys und des Portemonnaies forderten. Nachdem sie den BVB-Schal sowie das T-Shirt des 23-Jährigen geklaut hatten, ließen sie von ihm ab und begaben sich wieder auf die obere Ebene. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Revierderby, das unentschieden ausging, da einer der Verdächtigen aus Dülmen vermutlich ein Tattoo von Schalke 04 im linken Halsbereich trug.

Die drei Täter konnten mit einer älteren schwarzen Limousine der Marke Audi flüchten. Nach der Attacke am Bahnhof in Dülmen sucht die Polizei nach den Männern. Dazu werden Zeugen gesucht, die den Vorfall vor dem Revierderby beobachtet haben. Alle Verdächtigen sollen 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, sowie eine sportliche Statur haben. Zudem hatten die Männer ein osteuropäisches Aussehen und einen russischen Akzent.

Für Ärger sorgten zum Anfang der Drittliga-Saison Ultras eines anderen Vereins: Nachdem Anhänger von Preußen Münster Schals von 1860-Fans gestohlen hatten, wurden sie aufs Äußerste kritisiert, wie msl24.de* berichtet. Erst kürzlich wurde darüber hinaus ein 23-Jähriger verprügelt: Er befand sich in Münster auf dem Heimweg von der Discothek, als mehrere Männer plötzlich auf ihn losgingen.

