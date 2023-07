Vertrauen in „coole Mädels“: DFB wählt bei Frauen-WM anderen Weg als großer Rivale

Von: Jan Oeftger

Teilen

In knapp zwei Wochen startet die Fußball-WM der Frauen. Dabei setzt Bundestrainerin Voss-Tecklenburg auf lockere Regeln und Kreativität neben dem Platz.

Herzogenaurach – Das Frauen-DFB-Team befindet sich in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Vor dem ersten Spiel am 24. Juli gegen Marokko steht nur noch ein Test an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird genau hinschauen. Für den endgültigen WM-Kader in Australien und Neuseeland muss sie noch fünf Spielerinnen aus dem Aufgebot streichen. Neben dem Platz hat die Trainerin schon eine Entscheidung getroffen.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren am: 22. Dezember 1967 (55 Jahre alt) Deutsche Bundestrainerin seit: 2018

DFB-Spielerinnen dürfen die Sozialen Medien frei benutzen

Die DFB-Spielerinnen dürfen während der WM die Sozialen Medien frei benutzen. „Thematisiert haben wir das nicht, weil wir vollstes Vertrauen in unsere Spielerinnen haben“, sagte Voss-Tecklenburg auf einer Pressekonferenz. Das ist deswegen bemerkenswert, da andere Nationen einen anderen Weg gehen. Die Europameisterinnen aus England haben klare Vorgaben bekommen. Sie dürfen nur offizielle Posts des Verbands verbreiten.

Voss-Tecklenburg sieht in der Freiheit für ihre Spielerinnen sogar einen Mehrwert. „Ich guck‘ da eh nicht rein - oder nicht so oft. Ich weiß, dass unsere Spielerinnen da tolle Sachen für die Fans machen. Bei allem, was Fokus bedeutet, bedeutet es eben auch: Fokus mal wegzunehmen nur vom Fußball.“ Dazu ergänzte die Bundestrainerin: „Ab und zu gucke ich halt doch rein, wenn etwas Besonders ist.“

Sara Däbritz und Co dürfen Social Media während der WM frei benutzen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Voss-Tecklenburg möchte die Social-Media-Kreativität auf dem Platz sehen

Ein konkretes Beispiel dazu gibt es auch. In einem Video ahmen Spielerinnen „Dirty Dancing“ nach. „Das zeigt mir: Okay, die Mädels sind cool, die Mädels sind toll. Die haben Kreativität, die sie dann hoffentlich mit in den Fußball nehmen“, hofft Voss-Tecklenburg auf positive Auswirkungen auf dem Platz.

Sollten die DFB-Kickerinnen mal etwas posten, was doch nicht den DFB-Vorstellungen entspricht, gebe es Verantwortliche, die das im Blick behalten. Voss-Tecklenburg wird vor allem die Leistungen auf dem grünen Rasen beobachten. Und auf viel Kreativität hoffen. (jo)