Ausgezeichnet! Besondere Ehre für Lewandowski - FCB-Stürmer mit Spitze gegen Ex-Coach Kovac

Robert Lewandowski bekommt das Prädikat „Weltklasse“. Zudem spricht der FCB-Stürmer über Hansi Flick - und Ex-Coach Niko Kovac.

erhält vom kicker das Prädikat „Weltklasse“ Darüber hinaus spricht der 31-Jährige über FCB-Coach Hansi Flick - und Ex-Trainer Niko Kovac

Der Bayern-Stürmer kritisiert zudem den Hype um Youngsters

Update vom 9. Januar 2020, 12.59 Uhr: Robert Lewandowski spielte eine wirklich herausragende Hinrunde. In 17 Bundesligapartien erzielte der Pole 19 Treffer und schickt sich an, den Uralt-Rekord von Gerd Müller (40 Tore) in der Rückrunde zu knacken.

Für seine gezeigten Leistungen wurde der Pole nun vom Fachmagazin kicker in die Kategorie „Weltklasse“ eingestuft. „Robert Lewandowski ist ein kompletter Stürmer und Weltklasse. Die hat er erneut bewiesen“, schrieb dort Experte Heiko Herrlich. Damit ist Lewy der beste Angreifer in der Bundesliga - noch vor Timo Werner.

Wie wichtig Lewandowski für den FC Bayern ist, bewies er auch vor allem unter Trainer Niko Kovac. Damals war das Team stark von den Toren des Polen abhängig. Nun kritisierte Lewandowski in einem Interview mit dem polnischen Portal seinen Ex-Coach und lobte Hani Flick.

Robert Lewandowski (FC Bayern) wird ausgezeichnet - FCB-Star mit Spitze gegen Ex-Coach Kovac

„Flick hat einen großartigen Kontakt mit den Spielern“, sagte Lewy onet.pl: „Die Kommunikation ist auf einem anderen Niveau (als noch unter Kovac, Anm. d. Red.). Der taktische Gedanke ist für die Mehrheit der Jungs wohl klarer. Wir haben nicht gewusst, warum wir Fehler machen und wie wir sie beseitigen können.“ Das sei auf „höchsten Niveau“ allerdings „entscheidend, um die wichtigsten Trophäen“ zu holen.

Die Trennung von Kovac war demnach ein völlig logischer Schritt: „Sicherlich hat etwas gefehlt“, so Lewandowski, der vor allem das taktische Verhalten in der Königsklasse kritisierte: „Wir haben zwar gemeinsam die Meisterschaft und den Pokal geholt, in der Champions League haben wir dafür zu defensiv gespielt und Angst gehabt, anzugreifen.“

Lewandowski absolviert aktuell nach seiner Leisten-OP die Reha in München, während seine Mannschaftskollegen sich in Doha im Trainingslager auf die Rückrunde vorbereiten. Dort gab FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine eindeutige Aussage zum möglichen Winter-Transfer von Leroy Sané ab.

„Problematisch!“: Lewandowski schimpft über Hype um Youngsters - und appelliert an Flick

München - „Es gibt junge Spieler, eine neue Generation, denen sofort der rote Teppich ausgerollt wird, die schon in jungen Jahren unglaublich viel Geld kosten“, wettert Robert Lewandowski* gegenüber der Sport Bild, „aber diese Spieler müssen noch wachsen, sie garantieren dir keinen Erfolg.“

Robert Lewandowski kritisiert Hype um junge Spieler: Sie müssen sich beweisen

Der 31-jährige Torjäger sieht den Wirbel um immer jünger werdende Shootingstars offenbar sehr kritisch. Talent rechtfertigt in seinen Augen offenbar noch keinen Hype. Die Leistung muss stimmen. Derlei Ansagen kann sich der Pole durchaus leisten, seine Zahlen können sich schließlich seit Jahren sehen lassen. Auch mit über 30 knipst er so gut, dass sogar Uralt-Rekorde zu wackeln drohen. Zählbares erwartet er auch von hochgelobten Teenagern, bevor man sie zu Superstars ausruft.

Lewandowski sieht Fokus auf die Jugend kritisch: „Problematisch für eine Struktur in der Mannschaft“

Für Lewandowski erhalten die talentierten Youngster also zu viele Vorschusslorbeeren. Doch auch generell sieht er den Altersdrift auf dem Transfermarkt als „problematisch für eine Struktur in der Mannschaft.“ Bei der Suche nach Verstärkungen gehe es meist „nur noch um Jugend, um Spieler, die schnell gehypt werden.“ Beispiele sind schnell gefunden. Kai Havertz, Erling Braut Haaland oder Jadon Sancho bestimmten die Bundesliga-Transfergerüchte der vergangenen Wochen. Doch um Titel zu gewinnen, brauche man einen funktionierenden Mix aus Jung und Alt, legt sich Lewandowski fest.

Appell an Hansi Flick: Trainer muss zwischen den Generationen vermitteln

Deshalb appelliert er an seinen Coach Hansi Flick. Unterschiedliche Ideen und Interessen machen für ihn auch unterschiedliche Ansprachen notwendig. Ein guter Trainer muss deshalb, so Lewandowski, zwischen den Generationen vermitteln können und flexibel sein.

Junge Spieler würden es außerdem, anders als früher, nicht mehr so einfach hinnehmen, wenn sie sich auf der Bank wiederfinden. Die Generationen seien mittlerweile grundverschieden. Zwischen manchen Spielern liegt schließlich schon ein volles Jahrzehnt. Lewandowski will darüber hinaus das Smartphone als Unterschieds-Faktor ausgemacht haben.

Kritische Worte also vom Bayern-Knipser, die er allerdings versöhnlich abrundet: Er wolle nicht darauf hinaus, dass eine Altersgruppe besser sei als die andere, erklärte er. Die Dinge seien schlicht im Wandel.

