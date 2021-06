Robin Gosens Weg ins Profigeschäft: Von VfL Rehde bis in die DFB-Elf

Wer ist eigentlich dieser Gosens?

+ © Christian Charisius/dpa EM 2021: Robin Gosens überragte beim 4:2 der DFB-Elf gegen Portugal. © Christian Charisius/dpa

Bei dem 4:2-Erfolg der DFB-Elf gegen Portugal brillierte vor allem EM-Neuling Robin Gosen. Doch der Weg dorthin sollte alles andere als gewöhnlich sein.

München – Beim 4:2-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft über Portugal fiel vor allem ein Spieler auf. Robin Gosens war es, der am Abend des 19. Junis zum EM-Helden mutieren sollte*. Doch wer ist eigentlich dieser Gosens? Viele DFB-Fans haben sich gewundert, als seine Nominierung zur EM 2021* bekannt wurde. Schließlich hat der 26-Jährige nie in der Bundesliga gespielt. Sein Weg ins Profigeschäft verlief etwas anders als gewöhnlich. Innerhalb von nur wenigen Jahren schaffte er den Sprung vom Amateur-Fußball in die Champions League.

Während die heutigen Fußballstars jahrelang Jugendakademien und Leistungszentren durchlaufen sind, war es bei Robin Gosens anders. Als ein Verantwortlicher des niederländischen Clubs Vitesse Arnheim ihn beim 3:1-Erfolg über den Konkurrenten Kleve entdeckte, hatten manche seiner DFB-Kollegen bereits erste Schritte in den Profi-Vereinen der ersten Fußball-Bundesliga gemacht. Der 17-jährige Gosens hingegen triumphierte beim Sieg des VfL Rhedes. Doch wie gelang es Gosens vom Amateurfußballspieler zum großen Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft aufzusteigen?