Bundesliga-Neuzugang nach Schicksalsschlag im Babyglück

Paar durchlebte eine schwere Zeit

Robin Hack im Glück: Nicht nur wechselt er bald in die Bundesliga, auch privat läuft es. Seine Partnerin Melissa Deines ist schwanger.

München - Fußballprofi Robin Hack und Influencerin Melissa Deines teilen eine freudige Nachricht: Die beiden erwarten ein Kind. Die 27-Jährige ist bereits im fünften Monat schwanger. Mit der Verkündung wartete das Paar deswegen so lange, weil es zuvor einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten musste. Deines hatte eine Fehlgeburt.

Melissa Deines und Robin Hack verraten trauriges Geheimnis

Die Freundin von Linksaußen Hack, der von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld wohl den Weg nach oben nimmt und sich Bundesligist Borussia Möchengladbach anschließt (Transfer nach Sky-Infos fix), gibt tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt: „Ich bin ja immer ehrlich. Wir hatten Anfang des Jahres eine Fehlgeburt. Meine Frauenärztin hat gesagt, wir sollen deshalb ein bisschen länger warten, bis das Risiko einer Fehlgeburt sinkt. Ich wollte diesmal einfach was länger warten und mir sicher sein, dass ich selber ein gutes Gefühl habe, bevor ich es an die Öffentlichkeit oder die Familie trage. Anfang des Jahres hatte mich das schon sehr mitgenommen.”

Sie schreibt weiter über die dunkle Zeit in ihrem Leben: „Also ich habe die Trauer zugelassen und habe echt viel geweint und viel mit Robin und meiner Familie geredet, aber auch mit zwei, drei engen Freundinnen.“ Das habe ihr „extrem viel geholfen“. Sie habe versucht, alles positiv zu sehen: „Alles passiert aus einem Grund und mein Arzt meinte auch, dass ich wirklich nicht alleine bin, sondern einfach viele darüber nicht reden.”

Melissa Deines und Robin Hack verraten Geschlecht noch nicht: „Ihr müsst Euch noch gedulden“

Das Paar wirkt überglücklich, dass die Schwangerschaft diesmal ohne Komplikationen verläuft. Nach der Rückkehr aus dem Griechenland-Urlaub feierte es eine „Gender Reveal Party“. Ihre Familien und Freunde kennen nun also das Geschlecht des Nachwuchses. Ihre 635.000 Follower brauchen noch Geduld: „Es dauert noch ein paar Tage, ihr müsst Euch noch gedulden. Wir hatten einen Videografen da, der wird das noch alles zusammenschneiden – und dann werde ich das posten. Es war so schön.”

Das Baby sei geplant gewesen, wie Deines verrät: „Es war gewollt. Ich habe immer gesagt, dass ich früh Kinder haben wollte. Als Au-pair habe ich gemerkt, dass ich Kinder einfach liebe. Erst wollten wir noch warten.“ Sie erzählt von einer besonderen Geste des Fußballers: „Letzten Winter habe ich dann von Robin einen Schuh als Geschenk bekommen und er hat gemeint, er wäre jetzt bereit – dann haben wir uns dazu entschlossen.”

Hacks Wechsel zu den Fohlen in die Bundesliga ist noch nicht offiziell, aber steht kurz vor dem Abschluss. Der 24-Jährige gebürtige Pforzheimer hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 2,2 Millionen Euro. Der Vertrag des fünfmaligen U21-Nationalspielers in Bielefeld läuft Ende Juni 2023 aus. (cgsc)

