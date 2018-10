Rödinghausen im DFB-Pokal gegen Bayern München: Gemeinde steht Kopf

Die 10.000-Einwohner Gemeinde Rödinghausen befindet sich im Ausnahmezustand: Der SV Rödinghausen steht heute gegen Rekordhalter FC Bayern München auf dem Rasen.

Wir haben uns den Regionalligisten genauer angesehen. Idyllische Gebirgslandschaft, schmucke Fachwerkhäuser, günstige Mieten: Im ostwestfälischen Rödinghausen ist die Welt noch in Ordnung. Hier wird Gelassenheit groß geschrieben. Eigentlich. Denn seit feststeht, dass der Regionalligist SV Rödinghausen im DFB-Pokal auf Rekordhalter Bayern München trifft, befindet sich die 10.000-Einwohner-Gemeinde zwischen Bielefeld und Osnabrück im Ausnahmezustand.

Und das ist verständlich: Dem Dorfverein steht das größte Spiel seiner Geschichte bevor. Noch bevor der Ticketverkauf Anfang Oktober 2018 startete, campierten Fans vor der Geschäftsstelle. Längst ist die Pokalbegegnung ausverkauft, die von dem viel zu kleinen Heimatstadion in das 40 Kilometer entfernte Osnabrück verlegt wurde. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Team, das mit seiner DFB-Pokal-Premiere derweil für Aufsehen sorgt? Wir haben uns den SV Rödinghausen genauer angeschaut.

Der Verein

Ganz egal, wie der heutige Dienstagabend ausgehen wird: Er ist schon jetzt ein Tag für die Rödinghausener Geschichtsbücher. Zeit ihrer Existenz steckte der Klub, der 1970 durch die Fusion der Vereine VfR Bieren und SV Grün-Weiß Schwenningsdorf gegründet wurde, in den Tiefen der Kreisliga fest. Erst Ende der 2000er Jahre, als sich der Küchenhersteller Häcker-Küchen zum Hauptsponsor erklärte und den Verein fortan mit Finanzspritzen in Millionenhöhe unterstützte, gelang dem SVR der Sprung in die Bezirksliga.

Der Trainer

Kurioserweise handelt es sich bei dem Trainer des SV Rödinghausen um den Mann, der gerade noch den Erstrunden-Gegner Bayerns trainiert hat. Erst im Sommer wechselte Enrico Maaßen vom niedersächsischen SV Drochtersen/Assel zu den Ostwestfalen, um beim SV Rödinghausen hauptamtlich als Trainer zu arbeiten. Das legendäre 1:0-Spiel, bei dem der FC Bayern München nur mit Ach und Krach den Sieg einfahren konnte, hat Maaßen durch seinen Wechsel knapp verpasst. Trotzdem: Der 34-Jährige gilt als derjenige, der den Regionalligisten in den DFB-Pokal geführt hat. Mit dem SV Rödinghausen ist ihm das jetzt noch einmal gelungen.

Die Mannschaft

Zugegeben: Über die Grenzen Ostwestfalens hinaus ist der SV Rödinghausen kaum bekannt. Spätestens nach dem heutigen Pokalspiel dürfte sich das allerdings ändern. Bereits im August hatten die Ostwestfalen in ihrem ersten DFB-Pokalspiel der Geschichte für Schlagzeilen gesorgt: Defensivspieler Maximilian Hippe schoss seinen Verein gegen Zweitligis Dynamo Dresden in die nächste Runde. Mit acht Saisontreffern gilt eigentlich Mittelstürmer Simon Engelmann als der Torjäger des Teams. Mit 50 Toren in über 150 Spielen in der Regionalliga West konnte der 29-Jährige SVR-Geschäftsführer Alexander Müller im Mai überzeugen – und verstärkt den Regionalligisten seitdem.

Das Maskottchen

Seit 2015 kennt man die Spieler des SV Rödinghausen auch als „die Wölfe“. Denn in einer damals durchgeführten Umfrage wählten die Fans das Rudeltier als neues Vereinsmaskottchen. Dachs, Drache und Eichhörnchen zogen in der Abstimmung den Kürzeren. Der Wolf solle dem Team den nötigen Biss verleihen, hieß es damals von dem Klub.

Die Fans

Rückenwind bekommen die SVR-Spieler heute Abend unter anderem von den „Amigos“, einem Fanclub der etwas anderen Art. Seit sieben Jahren reisen die nämlich in Poncho und Sombrero ihrem Lieblingsverein hinterher. Zu ihrem Aufzug inspirierte die SVR-Anhänger übrigens die McDonalds-Werbung „Los Wochos“.

Info: Die ARD überträgt das Pokalspiel live ab 20.45 Uhr.