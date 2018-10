Rolex-Raub: Neapel-Star wird auf offener Straße bedroht und überfallen

Wenige Stunden nach dem 1:0-Sieg im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool ist Arkadiusz Milik (24) vom SSC Neapel Opfer eines Überfalls geworden.

Neapel - Der polnische Nationalspieler wurde laut italienischen Medienberichten in der Nacht auf Donnerstag auf seinem Heimweg nach dem Sieg gegen Liverpool von zwei vermummten und bewaffneten Räubern gestoppt und ausgeraubt.

Die beiden Männer hatten sich bei dem Vorfall in einem Vorstadtviertel dem Mittelfeldspieler demnach auf einem Motorroller genähert, bedrohten ihn mit einer Pistole und stahlen ihm eine Rolex-Uhr im Wert von 7000 Euro, bevor sie die Flucht ergriffen. Milik alarmierte die Polizei, die nun ermittelt.

Überfälle auf Neapel-Profis sind keine Neuigkeit in der Stadt am Fuße des Vesuv. Napoli-Star Lorenzo Insigne, der das späte Siegtor gegen Liverpool erzielte, waren 2016 Schmuck, Bargeld und eine Luxusuhr geraubt worden. Auch Marek Hamsik, sowie die Ex-Spieler Valon Behrami und Juan Zuniga wurden in der Vergangenheit überfallen.

sid