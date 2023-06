Millot-Doppelpack und Tumulte nach Jubel: VfB gerettet, HSV bleibt zweitklassig

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart hat das Rückspiel der Relegation gegen den Hamburger SV mit 3:1 (0:1) gewonnen und hält somit die Klasse. Millot traf dabei doppelt. Der Ticker zum Nachlesen.

+++ Der VfB Stuttgart hat in der Relegation gegen den Hamburger SV mit 3:1 (0:1) gewonnen und bleibt somit in der Bundesliga. Die Hamburger haben nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel gleich zu Beginn des Rückspiels alles in die Waagschale geworfen. Die Hanseaten traten energisch sowie selbstbewusst auf und schockten mit dem frühen Treffer den VfB. Doch die Schwaben behielten die Nerven und kamen in der zweiten Halbzeit deutlich souveräner und sicherer zurück auf den Platz. Die Hamburger dagegen schienen nach Enzo Millots Tor zum 1:1-Ausgleich zwischenzeitlich den Glauben an das Wunder verloren zu haben. Den Patzer von HSV-Keeper Heuer Fernandes nahm Millot dankend an und schob zum 2:1 ein. Sein Jubel über den Führungstreffer sorgte für Tumulte zwischen den Mannschaften. In der Nachspielzeit besiegelte Silas mit dem Treffer zum 3:1 den Klassenerhalt endgültig.

ABPFIFF

Dank des Doppelpacks von Enzo Millot bleibt der VfB Stuttgart erstklassig. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

90. MInute+7: Silas macht den Deckel drauf! Im Strafraum führt er beinahe ein Tänzchen auf und schießt im Anschluss zum 3:1 ein.

90. Minute: Sieben Minuten Nachspielzeit. Vor dem VfB-Fanblock versammelt sich nun die Polizei.

Aufstellung Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (69. Mikelbrencis), Montero (72. Königsdörffer), Schonlau, Muheim - Meffert (67. Bilbija)- Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompe Aufstellung VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos (46. Zagadou), Anton, Ito - Vagnoman (82. Silas), Karazor, W. Endo, Sosa (67. Nartey) - Millot (69. Tomas), Führich - Guirassy (67. Pfeiffer) Tore: 1:0 Kittel (6.), 1:1 Millot (48.), 2:1 Millot (64.), 3:1 Silas (90. +7)

88. Minute: Königsdörffer entwischt nochmal der VfB-Defensive und kommt gefährlich vors Tor, doch Ito klärt zur Ecke, die verpufft.

84. Minute: Der HSV verliert in eigener Hälfte den Ball und Silas schnappt sich die Kugel. Der Kongolese zieht in Richtung Tor und schließt ab – Heuer Fernandes pariert.

76. Minute: Der HSV gibt trotz allem nicht auf. Der eingewechselte Königsdörffer köpft nach einer Flanke von Dompé aufs Tor, Müller wehrt ab.

Enzo Millot stellt auf 2:1 für den VfB

64. Minute: Was für ein Patzer von Heuer Fernandes! Hamburgs Keeper tritt nach Rückpass über den Ball und Millot geht dazwischen. Der Stuttgarter schiebt im Anschluss lässig zum 2:1 für den VfB ein. Somit schnürt Millot seinen Doppelpack. Anschließend jubelt er vor der Hamburger Kurve und löst somit Tumulte aus. Die Hamburger Spieler ärgern sich mächtig, sodass es zu einer Rudelbildung kommt. Sogar VfB-Trainer Hoeneß mischt sich ein. Doch nach wenigen Momenten beruhigt sich die Lage wieder.

Tumulte nach Millots Treffer zum 2:1 für den VfB Stuttgart. © IMAGO/Felix Schlikis

58. Minute: Ist der Ofen jetzt aus für den HSV? Die Hamburger scheinen derzeit, ihren Glauben etwas verloren zu haben.

51. Minute: Jetzt ist Führich allein auf weiter Flur auf dem Weg nach vorne. Dabei nimmt er es mit der gesamten Hamburger Defensive auf, bleibt aber schließlich hängen.

Millot besorgt dem VfB den Ausgleich

48. Minute: Da ist der Ausgleich für den VfB: Endo marschiert durchs Mittelfeld und schickt Guirassy in die Tiefe. Der Schwabenangreifer legt rechts auf Millot ab, der zum 1:1 einschießt.

Enzo Millot jubelt mit Serhou Guirassy und Chris Führich über den seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

46. Minute: Der Ball rollt wieder im Volksparkstadion. Für Mavropanos, der bereits Gelb gesehen hatte, schickt VfB-Trainer Hoeneß Dan-Axel Zagadou aufs Feld. Hamburg spielt unverändert weiter.

HALBZEIT: Der HSV hat in den ersten Minuten ein wahres Feuerwerk abgebrannt und ging verdientermaßen in Führung. Daraufhin wurde der VfB immer stärker, doch die Schwaben belohnten sich nicht für ihnen Aufwand. Ein Treffer von Guirassy zählte aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht, sodass die Hamburger weiterhin auf das Aufstiegswunder hoffen können. Zum Ende der ersten Hälfte setzten die Hanseaten den VfB nochmal ordentlich unter Druck, diesmal kam Stuttgart aber ohne einen weiteren Gegentreffer davon.

45. Minute+1: Wieder die Hamburger: Nach einer Flanke von rechts köpft Jatta die Kugel vom zweiten Pfosten ins Zentrum, wo VfB-Keeper Müller erneut mit einer Hand dazwischen geht und somit das Feuer im Stuttgarter Strafraum löscht.

43. Minute: Der HSV drängt den VfB aktuell hinten rein. Einmal segelt der Ball von rechts, einmal von links in den schwäbischen Strafraum und beide Male faustet Müller das Leder – mehr oder wenig sicher – weg.

40. Minute: Gute Gelegenheit für den HSV: Glatzel hält am rechten Strafraumrand die Kugel, bevor er zu einem flachen Distanzschuss ansetzt. Das Leder zischt aber rechts am Pfosten vorbei.

38. Minute: Freistoß für den VfB aus zentraler Position, doch Guirassys Ball segelt weit übers Hamburger Gehäuse.

HSV agiert auf Augenhöhe gegen den VfB

31. Minute: Im Gegensatz zum Hinspiel findet dieses Duell auf Augenhöhe statt, da die Hamburger viel präsenter sind. Die Walter-Schützlinge sind giftig in den Zweikämpfen und investieren viel. Allerdings ist Stuttgart ebenfalls voll drin in der Partie, sodass es weiterhin schwierig für Hamburg wird, den 0:3-Rückstand vom Donnerstag aufzuholen.

29. Minute: Nach einer Ecke köpft Stuttgarts Anton knapp links am HSV-Gehäuse vorbei. Doch Schiedsrichter Dankert entscheidet auf Foul.

24. Minute: Was macht Heuer Fernandes da? Hamburgs Keeper geht mit dem anlaufenden Millot ins Dribbling und kommt zu Fall. Dabei kann er den Ball gerade so noch wegschlagen.

23. Minute: Jetzt mal der VfB: Mavropanos steckt rechts auf Millot durch, doch HSV-Keeper Heuer Fernandes kommt rechtzeitig aus seinem Tor und klärt.

Nach Einsatz des VAR: Guirassy-Treffer zählt nicht

18. Minute: Die Kugel zappelt im Netz der Hamburger! Guirassy bugsiert die Kugel sehenswert mit der Hacke über die Linie, doch der Stürmer kam zuvor aus dem Abseits. Nach VAR-Einsatz wird der Treffer einkassiert.

Guirassys vermeintlicher Treffer zum 1:1-Ausgleich wird nach Überprüfung vom VAR zurückgepiffen. Der Stürmer stand zuvor im Abseits. © IMAGO/Matthias Koch

15. Minute: Glück für Jatta: Der HSV hält gegen Stuttgarts Ito den Fuß drauf, ohne den Ball zu treffen. Referee Dankert lässt die Gelbe Karte stecken.

12. Minute: Es ist genau der Start, den der HSV benötigt: wie die Feuerwehr rennt die Walter-Truppe hier an und glaubt ans Wunder. Der VfB versucht dagegen zu halten, was den Schwaben bislang noch nicht gelingt.

VfB-Stürmer Serhou Guirassy im Zweikampf mit Francisco Montero. Stuttgart versucht, dem HSV-Druck zu entkommen. © IMAGO/Felix Schlikis

Kittel bringt den HSV gegen den VfB früh in Führung

6. Minute: Was für ein Beginn des HSV, da ist die schnelle Führung! Dompé bedient Kittel, der vom rechten Rand des Strafraums das linke Eck anvisiert und die Kugel sehenswert zum 1:0 einnetzt.

4. Minute: Gute erste Möglichkeit für Hamburg: Dompé zwirbelt einen Freistoß über die Stuttgarter Mauer aufs Tor, doch VfB-Schlussmann Müller, der schon in die andere Richtung unterwegs war, partiert.

3. Minute: Der HSV beginnt druckvoll. Kittel läuft VfB-Torwart Müller an, der gerade so den Ball noch los wird.

1. Minute: Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift die Partie an. Gelingt dem HSV im stimmungsvollem Volksparkstadion das Wunder?

ANPFIFF

Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart zum Rückspiel der Relegation. © Christian Charisius/DPA

Update, 5. Juni, 19.52 Uhr: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf dieselbe Elf wie aus dem Hinspiel. Somit muss VfB-Star Silas, den man durchaus in der Startaufstellung erwartete, erneut auf der Bank Platz nehmen. HSV-Coach Walter muss derweil wie befürchtet rotieren: Für den erkrankten David startet Montero.

Silas (r.) sitzt auch im Rückspiel in der Relegation gegen den HSV wieder auf der Bank. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Profi Chris Führich darf gegen den HSV in der Relegation erneut von Beginn an ran. © Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/IMAGO

Hamburg/Stuttgart – Es war eine deftige Pleite. 0:3 (0:1) musste sich der Hamburger SV im Hinspiel der Relegation in der Mercedes-Benz Arena geschlagen geben, sodass der VfB kurz vor dem Klassenerhalt steht.

Bastian Dankert ist beim Relegationsrückspiel zwischen dem HSV und dem VfB als Schiedsrichter im Einsatz

Am Montag steht nun das Rückspiel an. Der Rostocker Bastian Dankert wird die Partie des Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart pfeifen. Der 42-Jährige war schon einmal bei einer brisanten Partie der beiden Klubs als Referee im Einsatz, nämlich im Oktober 2019 im DFB-Pokal (2. Runde).

Damals gewann der VfB in der Verlängerung durch das 2:1-Siegtor von Hamadi Al Ghaddioui in der 114. Minute.

Bastian Dankert pfeift das Relegationsrückspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. © H. Langer, H. Langer/IMAGO

Torwartfrage beim VfB: Florian Müller wird erneut Fabian Bredlow vertreten

Wie schon im Hinspiel wird Florian Müller anstelle des verletzten Fabian Bredlow im Tor des VfB Stuttgart stehen. Bredlow hatte sich vor dem 34. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim beim Warm-up eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen.

In den Kader rücken dürfte derweil der wieder genesene Dan-Axel Zagadou, der an Fußschmerzen litt. Allerdings wird der Franzose auf der Bank Platz nehmen müssen, da die Stuttgarter Dreierkette um Hiroki Ito, Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos zuletzt gute Leistungen zeigte.

HSV-Trainer Tim Walter bangt um Jonas David

Was das Personal angeht, muss Hamburg ohne Anssi Suhonen auskommen, der im Hinspiel beim VfB die Rote Karte sah.

Außerdem bangt HSV-Coach Walter um seinen Verteidiger Jonas David, der „kränklich“ sei, wie der Trainer bei der Pressekonferenz am Sonntag verriet.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bleibt fokussiert

Während Walter wie gewohnt selbstbewusst die schwierige Heimaufgabe gegen Stuttgart angeht, wählt sein Gegenüber, VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, einen ruhigen Ton.

Denn der Schwaben-Coach war nach dem deutlichen Heimsieg bemüht, auf die Euphoriebremse zu treten. „Es war das Ziel, diese gute Ausgangssituation zu erreichen, aber der Druck ist weiterhin da, weil wir unsere Leistung im zweiten Spiel bestätigen müssen und den zweiten Schritt gehen müssen“, so Hoeneß am Sonntag auf der Pressekonferenz.

HSV braucht nach klarer Hinspielniederlage gegen den VfB ein Fußballwunder

Sein Pendant Walter glaubt noch an das Fußballwunder: „Wir fangen bei minus drei an, aber wir versuchen uns peu à peu nach vorn zu arbeiten. Meine Jungs haben einen richtig geilen Charakter. Wir sind eine Familie, ich bin total von meiner Familie überzeugt.“ Zu 1887 Prozent, damit spielte der Coach ans Gründungsjahr des HSV an.